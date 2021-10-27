ماليزيا تعيد فتح أبوابها بالكامل أمام السياح الدوليين بحلول ديسمبر

جاء ذلك ردًا على سؤال أمام البرلمان حول موعد إعادة فتح البلاد بأكملها للسياحة الدولية، وقالت الوزيرة إن الحكومة تريد أولاً مراقبة تطورات فقاعة السفر الدولية التجريبية فى لانكاوى، والتى ستبدأ العمل اعتبارًا من 16 نوفمبر المقبل، قبل إعادة فتح حدود البلاد بأكملها، حسبما نقلت قناة آسيا الإخبارية.
وأضافت أن الحكومة أعدت البروتوكولات الصحية لتجربة لانكاوى، وتأمل فى إعادة فتح حدودها فى غضون ثلاثة أشهر، لكنها تأمل بأن يتم ذلك فى وقت أبكر من ذلك.
وخلال الاجتماع البرلمانى اليوم، ردت الوزيرة على أسئلة العديد من البرلمانيين حول إدخال فقاعات سفر خارجية فى أجزاء أخرى من البلاد تشبه تلك الموجودة فى لانكاوى، موضحة أنه لم يُسمح بعد بالسفر بين الولايات الماليزية.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية من 16 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، استقبلت لانكاوى أكثر من 100 ألف زائر.
وتم افتتاح منتجع جزيرة لانكاوى لأول مرة للسياحة المحلية فى فقاعة سفر تجريبية بدأت فى 16 سبتمبر الماضى، بعد أشهر من فرض حظر السفر بين الولايات للحد من انتشار عدوى (كوفيد- 19).
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