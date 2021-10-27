بعد إنذار بوجود قنبلة.. السلطات الفرنسية تخلى محطة قطارات فى باريس

جدة - نرمين السيد - أجلت السلطات الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، المئات من المسافرين الذين كانوا ينتظرون على رصيف فى محطة الشمال، فى العاصمة باريس، بعد بلاغ بوجود قنبلة، لكن السلطات عثرت على طرد مشبوه.





وذكرت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية على حسابها الرسمى على تويتر، أن التنقل عبر محطة الشمال تعطل بطلب من السلطات الفرنسية بعد العثور على حقيبة متروكة. وبحسب "سبوتنيك"، أوضحت الشركة أن عودة التنقل عبر المحطة سيكون فى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلى). ومن جانبه، أوضح التلفزيون الفرنسى أنه تم العثور على طرد مشبوه فى المحطة، بعد بلاغ بوجود قنبلة، مشيرا إلى أن قوات إزالة المتفجرات هرعت إلى الموقع.

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