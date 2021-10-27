الهند تنتقد قانون الحدود الصيني الجديد

وجهت الهند انتقادات للصين على إقرارها قانونا جديدا للحدود البرية قالت إنه "قد يؤجج النزاع الحدودي المزمن بين البلدين".

الهند تنتقد قانون الحدود الصيني الجديداشتباك على الحدود بين الهند والصين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي، إن "الهند تتوقع أن تتجنب الصين اتخاذ إجراءات بموجب القانون الجديد من شأنها أن تغير الوضع بشكل آحادي في المناطق الحدودية بين الهند والصين".

وأضاف: "الهند والصين اتفقتا في وقت سابق على السعي للتوصل إلى حل عادل ومقبول للطرفين للنزاع الحدودي بينهما"، معربا عن أمله في ألا "يؤثر القانون على الترتيبات التي توصل إليها الجانبان في وقت سابق بشأن النزاع الحدودي".

وانتهت المحادثات بين قائدي الجيشين الهندي والصيني لفك اشتباك القوات في المناطق الرئيسية على طول حدودهما إلى طريق مسدود في وقت سابق من هذا الشهر، حيث فشلت في تخفيف المواجهة التي استمرت 17 شهرا، والتي أدت في بعض الأحيان إلى اشتباكات دامية.

ووافق المشرعون الصينيون على القانون في اجتماع يوم الأحد الماضي، للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، والذي نص على أن "سيادة الصين ووحدة أراضيها مقدسة ولا تمس، وأن الدولة تتخذ إجراءات لحماية وحدة الأراضي والحدود البرية والحماية من أي عمل من شأنه تقويض السيادة الإقليمية والحدود البرية".