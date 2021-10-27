انقاذ 24 مهاجرا قبالة بلجيكا

أعلن كارل ديكالو حاكم مقاطعة ويست فلاندرز في بلجيكا أن خدمات الطوارئ أنقذت يوم الأربعاء 24 مهاجرا كانوا على متن قارب صغير في بحر الشمال قبالة ساحل زيبروغ.
وأوضح ديكالو في حديث لوكالة "أسوشيتدبرس" أنه تم إنقاذ جميع الركاب الأربعة والعشرين وأن أحدهم في حالة خطيرة.
وقالت القوات الجوية البلجيكية بعد تلقيها نداء استغاثة إنها أرسلت مروحية إلى موقع القارب المتداعي للغرق في منطقة مزرعة رياح بحرية وهبط أحد المسعفين إلى القارب وأن البحرية البلجيكية قدمت المساعدة أيضا.
وقال ديكالو إن خمسة مهاجرين نقلوا جوا إلى بر الأمان، بينما نقل الـتسعة عشر الآخرون إلى البر بالقوارب وأضاف أن السلطات لم تحدد بعد وجهة المهاجرين.
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