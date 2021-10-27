عرض ال300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وإيداع نقدى فورى

عرض ال300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب، عرض تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، وقد وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل والتي تعتبر من أهم شركات التمويل بالمملكة ، منتجات تمويلية متميزة بصيغة إسلامية وبهامش ربح تنافسي ، والتي من شأنها خدمة الاحتياجات المالية للعملاء بشروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة.

عرض ال300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل

عرض تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وبمبالغ مالية كبيرة تخدم كافة الاحتياجات المالية للأفراد في المملكة العربية السعودية ، وقد جاء هذا المنتج كواحد من أهم العروض التمويلية الميسرة ، والتي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، بتسهيلات عديدة في السداد ، وبأقساط مجدولة وبدفعات ميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، كما يمكن للعميل الاستفادة من عرض شركة البيت الأهلي للتمويل بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب.

تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هذا المنتج متاح لدى الشركة بمبالغ مالية تبدأ من 3000 ريال سعودي ، وتصل حتي 300 ألف ريال سعودي.

تتيح الشركة للعملاء إمكانية تملك السلعة وتسجيلها بأسمة من بداية العقد.

توفر شركة البيت الأهلي للتمويل هذا العرض بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه طلب التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

تمويل شركة البيت الأهلي يتميز بهامش ربح تنافسي.

تقدم الشركة التمويل الشخصي بأطول مدة سداد ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، من خلال أقساط شهرية مجدولة حتي 60 شهر.

عرض ال300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل يتميز بسرعة إنهاء جميع الإجراءات ، وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة البيت الأهلي في المملكة العربية السعودية.

المواطن المتقاعد أيضاً يمكنه التقدم بطلب للحصول على تمويل شركة البيت الأهلي.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين بالمملكة ، يشترط ألا يزيد عمره عن 65 سنة.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب للمواطنين السعوديين يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين الوافدين في المملكة ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي عند طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك إذا كان العميل من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي في المملكة العربية السعودية.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يشترط أن يكون علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 12 شهر عند التقدم بالطلب.

مميزات التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويلالشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة البيت الأهلي للتمويل