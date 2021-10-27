الشروط الأساسية شروط للحصول على الدعم المادي من ساند

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أوضحت عن الخطوات اللازمة لكي يتم الحصول على مستحقات التعطل عن العمل من نظام ساند للعاطلين عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولذلك في الفترة الأخيرة أوضحت التأمينات الاجتماعية عن توافر شروط الحصول على دعم ساند، ومن الجدير بالذكر أن البحث عن نشاط وجدية عن العمل اللازم، حيث أن يجب الالتزام بالتدريب وهذا بناءاً على ما تم تحديده من قبل الصندوق، حيث أن هذه التقيد بجميع التعليمات والإرشادات التي تم توجيهها من خلال الصندوق بناءاً على تعليمات التأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة قدمت خدمة التقديم على مستحقات عن العمل وهذا يتيح طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل.

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية. ثم بعد ذلك اختيار أيقونة “التعطل عن العمل”. يجب بعد ذلك النقر على “طلب ساند”. يجب على المستفيد إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان. يجب النقر على “إرسال الطلب”.

خطوات التقديم على مستحقات التعطل عن العمل :

أعلنت التأمينات الاجتماعية عن إتمام التسجيل، ولذلك سوف يتم إظهار رسالة توضح نجاح تقديم الطلب، حيث أن سوف يتم ارسال رساله نصيحة وهذا لكي يتم التأكيد، حيث أن أكدت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها، على أن يلزم لكي يتم الحصول على دعم ساند أن يكون المشترك يملك الجنسية السعودية، حيث أن يلزم أن تتوافر مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المادي.

يجب على المتقدم أن ألا يكون مفصولاََ من العمل بسبب راجع إليه. على المستفيد أن لا يكون لن دخل من عمل، أو من أي نشاط خاص. يجب على المستفيد أن يكون قادراََ على العمل. ألا يكون المشترك ترك العمل بمحض إرادته. ألا يكون قد بلغ من السن 60 سنة.

شروط الحصول على الدعم المادي من ساند :

أوضحت التأمينات الاجتماعية على أن التسجيل في الوزارة، تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوماً على التوالي، وهذا من يوم تاريخ ترك العمل، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين بناءاً على الشروط المطلوبة لدعم نظام ساند.