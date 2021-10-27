شرطة الكونجرس الأمريكى تحقق فى تهديد بوجود قنبلة بمحيط المبنى

جدة - نرمين السيد - وتلقت شرطة الكابيتول الأمريكية تهديدًا محددًا يفيد بوجود قنبلة فى مبنى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

وبحسب "سبوتنيك"، قضى رجال الشرطة ساعات فى تفتيش مجمّع مبانى منطقة الكابيتول، لكن دون جدوى، وبسبب التهديد المحتمل، أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى مجمع المبانى.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية عدة صور ومقطع فيديو على تويتر، تظهر وجودًا مكثفًا للشرطة فى مجمع الكابيتول.