رئيسة الحكومة التونسية تؤكد لأمين اتحاد الشغل التزامها بالحوار الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - ووصف الناطق باسم الإتحاد سامى الطاهرى، فى تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اللقاء بالإيجابى، وأشار إلى أن رئيسة الحكومة عبرت عن التزامها بالتعاون مع الاتحاد فى معالجة كافة القضايا العالقة بالبلاد.
وتبادل الطرفان وجهات النظر، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين وفدين من الطرفين الحكومى والنقابى لدراسة الملفات القطاعية.
يأتى اللقاء، الذى يعد الأول منذ تولى بودن رئاسة الحكومة فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، فى إطار استئناف الحوار بين الطرفين الحكومى والنقابى الذى تعطل لثلاثة أشهر منذ 25 يوليو الماضى تاريخ إعلان رئيس الدولة قيس سعيد تجميد مجلس النواب وحل حكومة هشام مشيشى.
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