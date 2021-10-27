كيفية التسجيل في بوابة وصول 1443 والشروط اللازمة

كيفية التسجيل في بوابة وصول 1443 تعد بوابة وصول هي التابعة لبرنامج وصول الذي يعد أحد برامج الدعم المقدمه من الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والذي يتم تقديمه للنساء العاملات في جميع انحاء المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات النقل المختلفة التي يتم تقديمها بتكاليف مخفضة، ويتم تقديم هذا البرنامج عبر بوابة طاقات الالكترونية، حيث يتم تقديم تخفيض يصل إلى حوالي 80% من التكاليف الخاصة بالتنقل للنساء من وإلى العمل، على أن يتم توافر الشروط والضوابط اللازمة في البداية للاستفادة من هذه الخدمات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في بوابة وصول إلكترونيًا 1443 وكذلك التعرف على شروط وضوابط التسجيل في المنصة والحصول على الخدمات.

طريقة التسجيل في بوابة وصول 1443

بمكن التسجيل مباشرةً في بوابة وصول للحصول على خدمات برنامج وصول مباشرة من خلال بوابة طاقات الوطنية للعمل في السعودية، على أن يتم ذلك تبعا للخطوات التالي.

في البداية يتم الولوج إلى رابط موقع وصول الإلكتروني.

يتم اختيار أيقونة تسجيل الدخول إلى الموقع.

اتباع الأدوات اللازمة لكي يتم تسجيل الدخول مثل ادخال كافة البيانات الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح.

يتم اختيار برامجنا من بين الخدمات الموجودة عبر الموقع.

اختيار برنامج وصول من بين البرامج الموجودة.

يتم تحديد الموقع الخاص بالمسجل على الخريطة.

اختيار الاطلاع على الشروط والاحكام ومن ثم الموافقة عليها.

عقب ادخال كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على أيقونة التسجيل في البرنامج مباشرة.

شروط التسجيل في برنامج وصول

ومن أهم الشروط والضوابط التي تم تحديدها للاستفادة من برنامج وصول للنساء ما يلي.