موعد مباراة الشباب والطائي القادمة الخميس 28 أكتوبر والقنوات الناقلة في الدوري السعودي للمحترفين

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الشباب والطائي القادمة، والمقرر لها الخميس القادم الموافق 28 أكتوبر 2021، ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” أحداث اللقاء المنتظر، وفيما يلي سنستعرض معكم موعد مباراة الشباب والطائي اليوم، كما سنوضح لكم القنوات الناقلة وموقف الفريقين بجدول المسابقة.

يدخل الشباب المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، والوصول إلى النقطة رقم 18، حيث يحتل الشباب المركز الثالث خلف كلاً من ضمك والاتحاد، ويمتلك الشباب 15 نقطة جمعهم من 9 مباريات، فقد استطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل في 3 وخسر مبارتين، وتمكن لاعبوه من إحراز 16 هدف بينما سكنت شباكهم 11 هدف، ويرغب المدير الفني للشباب في تقديم عرض قوي ومباراة ممتعة، وانتزاع الثلاث نقاط والتساوي مع ضمك صاحب المركز الأول في عدد النقاط.

في المقابل يسعى الطائي في إحداث مفاجئة بالفوز على الشباب، وتعديل وضعه المتأخر بجدول الدوري، حيث يحتل الطائي المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، جمعهم من 8 مباريات فقد استطاع تحقيق الفوز مبارتين، وتعادل في مباراة بينما تجرع كأس الهزيمة في 5 مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وتتسم بالندية والإثارة والرغبة في الفوز من كلا الفريقين.

موعد مباراة الشباب والطائي

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” مباراة الشباب والطائي القادمة في الدوري، وذلك يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

18:50:- بتوقيت القاهرة.

19:50:- بتوقيت مكة المكرمة.

20:50:- بتوقيت أبوظبي.

16:50:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

القنوات الناقلة

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المباراة الشباب – الطائي البطولة الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت الخميس 28 أكتوبر – 19:50:- بتوقيت مكة المكرمة الملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” القنوات الناقلة ssc الرياضية

بطاقة مباراة الشباب والطائي