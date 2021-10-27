وفاة و8 إصابات بحادث تصادم بين باص مدرس ومركبة على طريق زي

دوت الخليج :- توفي شخص يبلغ من العمر ٥٧ عاما واصيب ثمانية اخرون مساء اليوم الثلاثاء اثر حادث تصادم بين باص مدرسة خاصة ومركبة على طريق زي وفقا لمصدر امني.
وقال مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور رامي ابو رمان ان قسم الاسعاف والطوارئ استقبل ٩ حالات اصابة بحادث سير حيث تعاملت الكوادر الطبية مع ٦ اصابات لطلاب من المدرسة الخاصة واصابة السائق ومرافقه ووفاة واحدة لستيني يقود مركبة اصطدمت بباص المدرسةواضاف ان الحالة العامة للطلبة ما بين المتوسطة والحسنة بالاضافة الى ان الحالة العامة للشخصان البالغان متوسطة .
الراي
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