لبنان.. مواقف منددة وشخصيات تدعو لاستقالة قرداحي

انشغلت الساحة المحلية في لبنان، اليوم الأربعاء، بالتصريحات التي كان قد أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قبل تسلمه مهام الوزارة في حكومة الرئيس ميقاتي، بشأن الأزمة اليمنية.

وطغت هذه التصريحات على مواقف السياسيين ونبض الشارع اللبناني وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة باستقالة وزير الإعلام اللبناني.

وحاول رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تعطيل مفعول تصريحات قرداحي، عبر تأكيده على أن "موقف الحكومة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ثابت ولا يتغير وأن موقف وزير الإعلام يمثله شخصياً ولا يمثل الحكومة اللبنانية".

وفي هذا السياق، تحدثت شخصيات سياسية لموقع "دوت الخليج"، فدعت إلى ضرورة استقالة الوزير جورج قرداحي حفاظاً على العلاقات اللبنانية الخليجية والعربية ورفض إلحاق لبنان بالمعسكر الإيراني.

فتفت: قرداحي ارتكب خطأ كبيرا

وقال الوزير السابق أحمد فتفت، لموقع "دوت الخليج"، إن "المشكلة أساساً كانت بتوزير قرداحي وكان من المفترض على الأقل إذا كان مهتماً بالعلاقات بين لبنان والدول العربية والمملكة بشكل خاص أن يستقيل".

وأضاف: "قرداحي حالياً في موقع معاد للعلاقات العربية اللبنانية، وأنا كمواطن لبناني أرى أنه ارتكب خطأ كبيراً بحق العلاقات السعودية العربية واللبنانية تحديداً، فهناك مئات آلاف اللبنانيين الذين يعيشون ويعملون في السعودية، وهذا الأمر ينعكس بصورة سلبية عليهم وعلى عائلاتهم وعلى أشغالهم ومصدر رزقهم".

مروان حمادة: الاستقالة أقل المخارج المطلوبة

وقال النائب والوزير السابق مروان حمادة لموقعنا، إن "تصريحات الوزير قرداحي تشكل إساءة مفضوحة للعلاقات اللبنانية - السعودية واللبنانية - الإماراتية وهي موضع استهجان من الرأي العام اللبناني قبل المسؤولين اللبنانيين".

وأوضح: "لا بد أن نذهب إلى أبعد من الاستقالة، والحكومة ككل تشكل غطاء لهؤلاء الذين يدقون إسفيناً بين العلاقات اللبنانية والخليجية بأوامر إيرانية، ويسببون الضرر لآلاف اللبنانيين المقيمين في الخليج، والاستقالة هي أقل المخارج المطلوبة حفاظا على كرامتنا كلبنانيين وعلى ما تبقى من مصداقية لحكومة محاطة بالأزمات منذ تشكيلها".

مي شدياق: موقف مخزي

بدورها، وصفت الوزيرة السابقة مي شدياق، في حديثها مع "دوت الخليج"، موقف الوزير قرداحي اليوم بـ"المخزي"، فهو قال إنه "لم يعترف بالخطأ ولا ينوي الاعتذار ولا يأخذ أوامر من سفراء".

وأضافت شدياق: "مثل هؤلاء يأخذون لبنان من عالمه العربي ويخربون العلاقات معه، وقرداحي مواقفه معروفة من إيران ومن النظام السوري وهذه المواقف أوصلته ليكون وزيراً".

وتابعت: "عندما يمعن حزب الله في تهديم لبنان وإبعاده عن عمقه العربي من خلال الفراغ الدائم والتعطيل، يجبرنا على انتخاب الشخص الذي يريد لرئاسة الجمهورية ونحن نرفض أن نكون أسرى مواقف حزب الله".

وذكرّت شدياق بحادث "الوقوف بوجه غزوة عين الرمان "، وقالت: "وقفنا كي نقول للدويلة طفح الكيل ونحن ندفع ثمن أخطاء من لا يعكسون صورة لبنان الحقيقية".

رشيد درباس: أستغرب تلك التصريحات

من جهته، ذكر الوزير ونقيب المحامين السابق رشيد درباس لـ"دوت الخليج": "نستغرب تلك التصريحات، فالوزير قرداحي إعلامي عاش معظم نجاحاته في الخليج ولم يكن مضطراً إلى تلك المقابلة".

وأردف قائلا: "وهو بالأصل ليس معلقاً سياسياً وخصوصا أنه كان يتوقع أن يكون وزيراً في هذه الحكومة.. وفي كل الأحوال إذا استقال سيعين وزير مكانه.. وهذا لا يعيق عمل الحكومة".