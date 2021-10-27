رئيس ألمانيا يسلم المستشارة أنجيلا ميركل شهادة الإعفاء من منصبها

جدة - نرمين السيد - ونقل بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، فى منشور على موقع تواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، قول "شتاينماير"، إن "منصب المستشارية الذى تولته ميركل يمكن اعتباره من بين الفترات العظيمة فى تاريخ هذه الجمهورية و أعضاء مجلس الوزراء من منصبهم"، وتقدم "شتاينماير" بالشكر لـ "ميركل" على "ما قدمته من خدمة من أجل الديمقراطية".
وأضاف الرئيس الألمانى أن نهاية فترة ولاية الحكومة الألمانية ترتبط بالجلسة التأسيسية للبرلمان الألمانى الجديد، مشيرًا إلى أن هذا البرلمان الجديد سينتخب قريبًا مستشارًا اتحاديًا جديدًا، يتم ذلك وفقًا للقانون الأساسى و بناءً على اقتراح من الرئيس الألمانى، وستبقى الحكومة القديمة حتى ذلك الحين فى منصبها بناءً على طلب الرئيس الألمانى ولها نفس الصلاحيات التى تتمتع بها الحكومة النظامية.
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