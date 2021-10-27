بشرى سارة من وزير التعليم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

نشر منذ قليل وزير التعليم” طارق شوقي” خبراً عاجلاً على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” بشأن طلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021-2022، حيث أكد الوزير على أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يستطيعون الآن الوصول إلى مصادر التعلم المتعددة في مواد الرياضيات والعلوم والفيزياء والأحياء والكيمياء سواء باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو اللغة العربية من خلال الدخول على بنك المعرفة.

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

وأضاف وزير التعليم أنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام أكتشاف مصادر ” نجوى ليمتد التفاعلية” عبر منصة إدارة التعليم LMS من خلال بنك المعرفة المصري وذلك من خلال الرابط التالي: https://lms.ekb.eg، حيث يمكن للطالب الوصول للعديد من المعلومات الخاصة بالمناهج من خلال الدخول عبر الرابط السابق والذي به العديد من الفيديوهات والمعلومات المجانية القيمة التي تُثري الطالب بالكثير من المعلومات التي تؤهله بشكل قوي للإمتحانات التي تُجريها الوزارة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع طلاب المدارس الثانوي في جمهورية مصر العربية محظوظين بمصدر التعلم المختلفة والمنتشرة على الشبكة العنكبوتية بشكل مجاني، والتي تحرص الحكومة على توفرها لجميع الطلاب في العديد من المراحل وخاصة المراحل الثانوية، حيث يمكن بها الاستغناء بشكل كامل عن الدروس الخصوصية حيث أنها بديل قوي للدروس الخصوصية، وعلى أولياء الأمور تفهم أن الدروس الخصوصية قد انتهى دورها بشكل كبير، وظهر ذلك جلياً في امتحانات العام الماضي بالثانوية العامة وسنوات النقل، حيث أنها تقيس مستوى فهم الطالب وليس الحفظ.

وأفادت الوزارة انه يوجد عدد كبير من المصات التعليمية التي تم توفيرها للطلاب كمصادر للتعلم، وهى إضافية إلى جانب الكتاب المدرسي التقليدي الذي يحصل عليه الطلاب من المدرسة، وهو الأكثر حظاً لطلاب المدارس خلال هذه الفترة والتي لم يحظى بها الطلاب خلال العهود الماضية، حيث تحرص الحكومة على توفير العديد من المنصات التعليمية للطلاب، وذلك بخلاف القنوات التعليمية مثل مدرستنا وغيرها من القنوات التي تبث دروس تعليمية بشكل مباشر للطلاب يومياً.