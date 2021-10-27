الأردن يتسلم منحة أوكسجين طبي من السعودية

دوت الخليج :- التقى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه الثلاثاء سفير خادم الحرمين الشريفين في عمّان نايف بن بندر السديري ومدير فرع الأردن لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سعود بن عبد العزيز الحزيم، حيث تم خلال اللقاء تدشين استلام مشروع تأمين مادة الاوكسجين الطبي ومستلزماته لعدد من مستشفيات وزارة الصحة للمساهمة في مجابهة جائحة كورونا.
وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان المنحة السعودية تؤكد حرص المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب الأردن لدعم جهوده نحو مكافحة جائحة كورونا وتعكس عمق العلاقات التاريخية والتعاون المستمر بين البلدين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأضاف الهواري أن الأردن يتطلع دائماً إلى مزيد من التعاون بين الأردن والسعودية في مختلف المجالات وتحديداً في المجال الصحي خاصةً في ظل ما تواجهه الأنظمة الصحية العربية من آثار لجائحة كورونا.
من جهته قال السفير السديري ان الأردن والسعودية يرتبطان بعلاقات قوية ومميزة مدعومة من قيادتي البلدين وتوجيهاتهما المشتركة بضرورة تطويرها في مختلف المجالات، مشيرا الى ان هذه المساعدات تهدف لتدعيم امكانات وزارة الصحة الأردنية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.
واضاف السفير السديري ان هذه المساعدات التي سلم 90% منها للأردن، تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.
وتشتمل المنحة السعودية أوكسجين طبي وخزانات للأوكسجين الطبي وعدد من الأجهزة الطبية واسطوانات الأكسجين لمواجهة فايروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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