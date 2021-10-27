الجنس "X".. أميركا تصدر أول جواز سفر به خانة تعريف جنسي جديد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، عن إصدار أول جواز سفر أميركي به الخيار (إكس) أمام خانة الجنس لمن لا ينطبق عليهم خيار ذكر أو أنثى في وثيقة السفر.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد قال في يونيو الماضي إن خيار (إكس) سيكون متاحا في وثائق السفر لتحذو بذلك بلاده حذو دول أخرى من بينها كندا وألمانيا وأستراليا والهند.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان أن الولايات المتحدة ستضيف الخيار لمن يتقدمون للحصول على وثائق سفر أميركية أو وثائق قنصلية للميلاد في الخارج.
وتابع: "أريد أن أكرر، بمناسبة إصدار جواز السفر هذا، التزام وزارة الخارجية بتعزيز الحرية والكرامة والمساواة بين جميع الناس".
وتعتبر هذه الخطوة ذان أهمية كبيرة للأشخاص الذين يرفضون تصنيفهم الجنسي ضمن فئتي الإناث والذكور.
وخلال عهد بلينكن في الخارجية الأميركية، سمحت الوزارة أيضا لحاملي جوازات السفر الأميركية باختيار جنسهم على جوازات السفر.
في السابق، كان يتعين على الأميركيين الاستحصال على شهادة طبية إذا سعوا إلى أن يدوّنوا على جواز سفرهم أو أي وثيقة ثبوتية جنسا يختلف عن ذلك الذي وُلدوا عليه.
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