فرنسا تحظر دخول المأكولات البحرية البريطانية بسبب الخلاف حول حصص الصيد

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية ، أنه من المقرر أن تحظر فرنسا واردات المأكولات البحرية البريطانية من الأسبوع المقبل بعد تحذيرات من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأن باريس ستفرض عقوبات على المملكة المتحدة إذا لم يتم منح المزيد من تراخيص الصيد على السواحل البريطانية للصيادين الفرنسيين.





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