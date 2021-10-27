الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بفلسطين

جدة - نرمين السيد - وأكّد المتحدث الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبوالفول، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن الخطوة الإسرائيلية تُعد خرقًا فاضحًا وجسيمًا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وفى مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، مشددًا على أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضى أو تهجير الفلسطينيين، هى سياسة لاشرعية ولا قانونية مرفوضة ومدانة، وتعد خطوةً أحاديةً تُمثل انتهاكاً للقانون الدولى، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفُرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

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