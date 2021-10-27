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عمر شويل - جدة مدارس خاصة تقوم باعتماد تطبيقات إلكترونية لتصحيح الواجبات، قامت مدارس الأمارات الشمالية الخاصة بتوصيه جميع المعلمين أنه بعد استلام الكتب المدرسية أو تسليمها لجميع الطلبة في جميع الفصول الدراسية وتصحيح الواجبات وتشمل أيضا جميع المشاريع التعليمية، لأنها في الوقت الحالي تهتم ب كافة الإجراءات الاحترازيه في كافة الفصول الدراسية المحافظة على صحة وسلامه الجميع.

اعتماد تطبيقات إلكترونية لتصحيح الواجبات

قد اعتمدت المدارس أنه سوف يتم اعتماد تطبيقات ذكية من خلال المواقع على الانترنت لكي يتم استلام الواجبات المنزلية وكذلك المشاريع بها الانترنت المحافظة على صحة المعلمين والطلب حتى يتمكنوا من رفع جميع المهارات ليتم استخدام جميع هذه التطبيقات الذكية

وأكدت المدرسة أنها سوف تقوم بإنزال الطلبة أن يقوم بإرسال الواجبات المنزلية إلى المعلمين وذلك من خلال تصويرها وإرسالها لهم من خلال الهاتف عبر هذا التطبيق مثل زوم وواتساب وكلاس دوجو وذلك يتم تحويل المجانية من يدوية إلى إلكترونية من خلال برنامج بوربوينت، وسوف يتم إلزام الطلبة بإرسالها لها إلى جميع المعلمين وذلك للحد من استلام أي واجبات أو المشاريع لتجنب العدوى بين الطلبة والمعلمين.

قد أوضح بعض المسؤولين بالمدارس الخاصة بالأمارات أن عدم استلام الكتب والوجبات المنزلية من خلال الطلبة في الفصول الدراسية تم تنفيذ المحافظة على صحة وسلامة جميع الطلبة والمعلمين، يتم أخذ كافة الاحترازية حيث قامت المدرسة بالبدء باعتماد آلية جديدة ليتم تصحيح جميع الواجبات المشاريع وتحديد الدرجات من خلال اعتمادها عبر التطبيقات الذكية عبر الانترنت.

مدارس الأمارات

قد أوضحت بعد المدارس إنها قامت بإبلاغ جميع الطلبة بارسال جميع الوجبات المنزلية إلى المعلمين من خلال التطبيقات الذكية التي تم إطلاقها، وذلك عن طريق التصوير صفحات الواجبات وإرسالها إلى المعلمين

وبالتالي ينبغي عليهم كتابة اسم الطالب علي قبل صفحة وتحديد رقم الصفحة حتى يتمكن جميع المعلمين من الاطلاع على الواجب الواجبات المنزلية وإضافة الدراجات وسوف يتم الاحتفاظ بجميع الواجبات من قبل الطلبة من خلال التطبيقات الذكية لكي يتم مراجعتها في حالة عدم موافقة الطلب على درجاته.