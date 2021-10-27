نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية تعلن عن بدء مناهج براعم الأطفال من الولادة إلى سن ثمان سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية تعلن عن بدء مناهج براعم الأطفال من الولادة إلى سن ثمان سنوات، وزارة التربية تعلن عن بدء مناهج براعم الأطفال من الولادة إلى سن ثمان سنوات، قد أوضحت عائشة الشمامسي اختصاص مناهج الطفولة المبكره داخل وزارة التربية والتعليم والإعلان عن مناهج براعم المستقبل داخل البلاد، وذلك بداء من مرحلة الولادة حتى ثماني سنوات حيث تهتم النظام بتطبيق بعد أن يتم الانتهاء من تدريب اختصاص رياض الأول وذلك سوف يبدأ بداء من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

بدء مناهج براعم الأطفال

وبالتالي قد أوضحت الوزارة قبل ذلك أنها سوف تهتم بعمر ثلاث سنوات حتى ست سنوات وذلك من خلال منصة الوزارة من خلال المعرض للقمة، والتي بدأت يوم 2020 في دبي وأوضحت عائشة الشمامسي وأكدت الوزارة أنها تقوم بتجهيز كافة الاعدادات الخاصة بأولياء الأمور في حالة انخراط التعليم عن أبنائهم بداء من الولادة، وذلك من خلال التطور والنمو ليتم تشخيص أبنائهم ليتم تطبيق المناهج بشكل كامل.

كما أكدت المنهاج المتكامله أنه من ضمن خطة ال50 الخاص ب مرحلة الطفولة المبكره سوف تتضمن الكفاءة الاجتماعية وتشمل أيضا المهارات الإدراكية وذلك في التعاون والتواصل، وقد كانت أنها سوف تقوم بالعمل على توفير أفضل رعاية التعليم من خلال مرحلة الطفولة قام بها وذلك سوف يكون على مستوى العالم.

مناهج براعم المستقبل للتعليم

وبالتالي أكدت الوزارة أنها سوف تقوم بعرض جميع مناهج براعم المستقبل للتعليم، وذلك بداء من مرحلة الطفولة المبكرة التي قمت بتحديدها الدولة بدأ من الولادة حتى ثمان سنوات حتى تثبت للعالم كله أنها تستطيع احتواء هذا الطفل بداء من الولادة حتى يصل إلى الصف الثاني الابتدائي، كما تهتم الوزارة لتقديم أفضل الخدمات الخاصة بالدعم يتم تحسين الصحة والوصول إلى أفضل النتائج التعليمية لكي تتمكن من العمل على زيادة القدرة على الالتحاق بسوق العمل في المستقبل.