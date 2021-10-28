مواصفات Xiaomi 11T تعرف على سعر شاومي 11T ؛ تعتبر شركة شاومي من أهم شركات الهواتف الذكية في الوقت الحالي حيث انتشرت في السوق العالمي بشكل كبير في فترة صغيرة وأصبح لها أسم كبير ومكانة كبيرة في عالم صناعة الهواتف الجوالة؛ كما أنها تسعي دائماً لإضافة مميزات كثيرة إلي جميع الهواتف التي تقوم بإطلاقها وخاصة في هواتف الفئة المتوسطة، وقامت شاومي بإطلاق سلسلة هواتف جديدة منها شاومي 11T وسوف نعرض جميع المواصفات الخاصة بهذا الهاتف اليوم من خلال هذا المقال علي موقع ثقفني.

مواصفات Xiaomi 11T

أطلقت شركة شاومي الموبايل الجديد شاومي 11T الذي يعتبر النسخة الحديثة من إصدار Xiaomi 10T الذي لقي نجاحاً كبيراً منذ وقت إطلاقه؛ لذلك تحاول شاومي أن تستكمل مسيرة النجاح الكبيرة التي بدأتها بهذا الهاتف الجديد ، كما حاولت شاومي أن تجعل هذا الهاتف يحتوي علي الكثير من المميزات والاستخدامات الحديثة الذي يبحث عنها جميع مستخدمي الهواتف الاندرويد ومن مواصفات موبايل شاومي 11T ما يلي:

تأتي الشاشة الهاتف بدقة 1080*2400 بكسل ، مع تردد 120 هرتز ، بالإضافة إلي حجمها المتميز الذي يأتي متمثلاً في 6.67 بوصة Amoled

تصل رامات الهاتف إلي 8 جيجا بايت

الذاكرة الداخلية للهاتف تكون 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت

يحتوي علي ثلاث كاميرات خلفية رئيسية 108MP + 8MP + 5MP

مع كاميرا أمامية واحدة 16MP

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير

المعالج يأتي ثماني النواة ميديا تيك Dimensity 1200 5G

والمعالج الرسومي يكون mali-G77 MC9

يأتي الهاتف بألوان متميزة تتمثل في (رمادي ، اسود ، أزرق فاتح).

بالإضافة إلي وجود بعض المواصفات الأخري التي تميز هذا الهاتف الذي نتحدث عه اليوم عن أي هاتف آخر في فئته السعرية في الأسواق العالمية ؛ حيث أن الهاتف يحتوي علي طبقة حماية من الخلف ؛ كما انه مقاوم لقطرات المياه ويدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس ، ويدعم الهاتف الشحن السريع حيث تكتم البطارية بنسبة 100% خلال 36 دقيقة ، ومتاح مكان لاستخدام شريحتين.

سعر شاومي 11T

بعد عرض الكثير من المواصفات الرائعة التي يحظي بها هاتف شاومي 11T يتساءل الكثير من الأشخاص محبي شركة شاومي عن سعر الهاتف الجديد الذي من المنتظر أن ينتشر في الأسواق بشكل كبير خلال هذه الفترة حيث كان من المقرر أن يتم نزول الهاتف في الأسواق في شهر أكتوبر للعام الحالي 2021م ، والجدير بالذكر أن هاتف شاومي 11T هو من هواتف الفئة المتوسطة ويتمثل سعره في الآتي:

هاتف شاومي 11T لنسخته بحجم 128 جيجا يكون سعره 6999

وبنسخته بحجم 256 جيجا يكون سعره 7699

حيث سعي شركة شاومي في صناعة هواتف تكون في متناول فئات الأشخاص المتوسطة التي ترغب في شراء هاتف به الكثير من الإمكانيات الرائعة والأساسية ولكن بسعر قليل أو منخفض نوعاً ما بالنسبة إلي الهواتف الأخري ؛ وهذا ما استطاعت شاومي تحقيقه من خلال الكثير من سلاسل الهواتف التي أطلقتها ومنها سلسلة هذا الهاتف المتميز الذي نتحدث عنه اليوم ، حيث أنه استطاع الجمع بين جميع المميزات ومواصفات الهواتف ذات السعر المرتفع ولكن بسعر متوسط.