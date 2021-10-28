بوابة جدارة للتوظيف الحكومي طريقة وشروط التسجيل

بوابة جدارة للتوظيف الحكومي، هي خدمة إلكترونيه تم الإعلان عنها وتفعيلها من قبل وزارة التنمية البشرية داخل المملكة العربية السعودية، وتم أنشاءها لمساعدة جميع المواطنين الباحثين عن عمل على إيجاد فرص عمل تناسب مع كل الفئات والمؤهلات المختلفة. كذلك قد أطلقت المملكة السعودية بعض المنصات التي تعمل على مساعدة وتسهيل عمليات البحث عن الوظائف للمواطنين. وكذلك من خلال منصة جدارة يستطيع كل المواطنين من الحصول على عمل بدون بذل اي جهد أو ضياع في الوقت. كذلك تعتبر جدارة هي خدمة إلكترونيه تم أطلقها لمساعدة كل الشباب في أنحاء المملكة لإيجاد الوظائف التي تتلاءم مع مؤهلاته العملية. فتحتوي هذه المنصة علي الآلاف من الوظائف التي تتلاءم مع جميع الشباب سواء كانوا حاصلين على مؤهلات عليا أو مؤهلات متوسطة أو بدون مؤهلات تماما من أهم أولويات المملكة العربية السعودية منع انتشار البطالة، بواسطة طرح فرص عمل كثيرة تتلاءم مع جميع الشباب في مختلف المجالات العلمية، قام بعض العلماء بعمل بعض الدراسات التي تدور حول البطالة وأسبابها وماذا تسبب؟. وكانت النتائج صادمه للجميع فإن البطالة تؤدي إلى ظهور فجوة من الجرائم مما يترتب عليه انخفاض مستوى الأمن والأمان داخل الدولة. والبطالة تسبب الكثير من المشاكل، وتضعف قوة الدولة. لذلك تسعي المملكة العربية في منع انتشار البطالة، والقضاء عليها بشكل نهائي، لكي يسود الأمن والأمان في المجتمع.

شروط الدخول لبوابة جدارة للتوظيف الحكومي

يجب أن تتوافر في المتقدم على الوظائف بعض الشروط لتفعيل واستخدام خدمة جدارة للتوظيف الحكومي والشروط هي:

يجب على من يريد استخدام هذه الخدمة أن يكون حاصلا على الجنسية السعودية، اي من أبناء الوطن. كما يجب أن يكون حاصلا على بكالوريوس أو مؤهلات عليا. على المواطن إنشاء حساب جديد على هذه المنصة وتفعيل الحساب. أثناء أنشاء الحساب سيطلب الموقع بعض البيانات يجب على المواطن إدخال تلك البيانات المطلوبة بكل دقة ومصداقية. على المواطن تقديم وإدخال كل الوثائق التي تطلبها المنصة، لتأكيد هوية المستخدم.

الدخول إلي الموقع الرسمي لبوابة جدارة من الرابط eservices.masar.sa ثم الضغط علي تسجيل جديد. ثم أدخال البيانات المطلوبة ورقم الهوية والضغط علي تسجيل. بعد ذلك الدخول إلي الصفحة الرئيسية وتحديد الوظائف المناسبة لك.

طريقة التقديم في وظائف جدارة