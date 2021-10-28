بخطة "الحافلة".. أوساسونا يفرض التعادل على ريال مدريد

اختتم ريال مدريد يوما من النتائج المتقلبة، بتعادله بدون أهداف مع ضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني، الأربعاء.
وبعد 3 أيام فقط من الفوز على غريمه التقليدي برشلونة في أول مباراة قمة بالموسم، فشل الفريق الملكي في تكرار النتيجة أمام أوساسونا المتألق.
ويواصل الفريق القادم من بامبلونا مخالفة التوقعات، حيث يحتل المركز السادس في الدوري حاليا، ويتأخر بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد وإشبيلية وريال بيتيس وريال سوسيداد، رباعي الصدارة بـ21 نقطة لكل فريق.
ويتقدم أوساسونا أيضا بأربع نقاط على برشلونة الذي تلقى الخسارة الثانية على التوالي بهزيمته صفر-1 على ملعب رايو فايكانو، وأقال مديره الفني الهولندي رونالد كومان.
وأصيب ريال مدريد بالإحباط كثيرا من أداء أوساسونا الذي اعتمد على الدفاع بكافة لاعبيه، حيث تركز أداء الضيوف على منع المنافس من التسجيل وحقق ما أراد.
ورغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 76 بالمئة، فشل ريال مدريد في هز شباك الضيوف.
وحافظ أوساسونا، الذي لم يخسر سوى مرتين في 11 مباراة بالدوري، على سجله الخالي من الهزيمة في آخر 5 مباريات بالمسابقة.
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