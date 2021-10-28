الصحة التونسية: التلقيح ضد كورونا يخفض العدوى 5 مرات عن غير الملقحين

جدة - نرمين السيد - واستندت الوزارة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إلى نتائج دراسة أجراها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سى دى سى) ومقره الولايات المتحدة الأمريكية وشملت هذه الدراسة 600 ألف شخص.

وأكدت الدراسة أن تلقى التلقيح ضد كورونا يخفض بـ 10 مرات الحاجة إلى الإقامة بالمستشفيات، كما يحمى بـ 11 مرة من الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وشددت على أن جميع اللقاحات ضد كورونا آمنة وفعالة وتحمى من المضاعفات الخطيرة عند الإصابة، كما أوصت بالإقبال على التطعيم للشرائح العمرية المعنية به من أجل الحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت أن الأعراض الجانبية لجميع أنواع التلقيح تشمل الشعور بالألم فى موقع الحقن والحمى الخفيفة مع احتمال التعرض للصداع، مؤكدة أن هذه الأعراض لا تدوم أكثر من 24 إلى 72 ساعة.

ودعا مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى الالتزام بإجراءات الوقاية حتى بعد التلقيح، مذكرًا بأن هذه التدابير تشمل التباعد الجسدى بمتر واحد بين الأفراد وارتداء الكمامة وكذلك غسل اليدين مع تهوية الأماكن المغلقة.