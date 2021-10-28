جلسة تشريعية لمجلس النواب اللبنانى اليوم لبحث تعديلات قانون الانتخابات

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس النواب اللبنانى اليوم الخميس جلسة تشريعية بدعوة من رئيس المجلس نبيه برى، بقصر الأونيسكو لبحث عدد من القوانين والاتفاقيات وعلى رأسها بحث البطاقة التموينية وتعديلات قانون الانتخابات التى أعادت اللجان المشتركة بالمجلس التوصية بإقرارها كما هى رغم رفض رئيس الجمهورية ميشال عون لها وردها للمجلس مرة أخرى.





وأكد "برى"، أن الجلسة التى تبدأ فى الحادية عشر صباحا (العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة) سيتم خلالها دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وكانت الأغلبية باللجان المشتركة بمجلس النواب قد أوصت أمس باستمرار تعديلات قانون الانتخابات بنصها الذى تم إقراره الأسبوع الماضى مع حذف الكلمة التى وردت فى القانون المزمع عقدها فى 27 مارس، فيما أبقت اللجان على النص المتعلق بإلغاء المقاعد المخصصة للمغتربين بالخارج واستمرار النص على ما هو عليه بأحقيتهم فى التصويت كل على حسب دائرته.

وأوضح النائب إيلى الفرزلى نائب رئيس مجلس النواب أن تعديلات قانون الانتخابات ستكون على جدول اعمال الهيئة العامة غدا الخميس، مؤكدا أن هناك بابا كبيرا للحوار، والهيئة العامة هى صاحبة القرار فى نهاية الأمر بتبنى ما تراه مناسبا كحالة نهائية لوجود قانون الانتخاب.

وعن الطعن بالقانون، قال الفرزلى إن مسألة الطعن قد تؤدى الى تعطيل الانتخابات وهو ما لا ترغبه جميع الكتل النيابية بما فى ذلك الكتلة التى تحدثت عن الطعن، مشدد على أن هناك إصرار من الجميع على كيفية تأمين اجراء الانتخابات النيابية فى موعدها الطبيعى.

كما يأتى على رأس جدول أعمال المجلس غدا ملف البطاقة التموينية المخصصة لدعم الفئات الأكثر فقرا فى ظل الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة اللبنانية، حيث عرض وزير الشؤون الإجتماعية بالحكومة التعديلات المطلوبة وحولها إلى رئيس مجلس النواب الذى أخطر رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية الخميس المقبل لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين.

ويناقش المجلس أيضا مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة فى تخطى الأزمة الاقتصادية واتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة العراق والحكومة اللبنانية، وغيرها من القوانين.