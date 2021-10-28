سر تماسك أصابع الكنافة المقرمشة المقلية

تعد أصابع الكنافة من أنواع الحلويات اللذيذة، وذلك لأن الكنافة من الحلويات المشهورة و التى يفضلها الجميع ويقبل على اكلها الكبار والصغار، وخصوصاً هذا النوع يعشقها الأطفال كثيراً لأنه سهل فى الاكل وطعمه جميل جداً، فهو يتكون من مكونات بسيطة جداً وكذلك طريقة تحضيره سهلة جداً ولاكنها لها عدة خطوات عند تجهيزها، فهى تقدم بالعديد من الحشوات كحشوة المكسرات والقشطة والجبنة وغيرها الكثير ، وسنقدمها لكم اليوم بحشوة الجوز و هنعمل ليها خلطة علشان متفوكش وقت القلي، وهذه الوصفة مفيدة جداً ومغذية ويمكنك تحضيرها فى المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائها من المحلات، سوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير أصابع الكنافة المقرمشة المقلية بالتفصيل. مكونات اصابع الكنافة المقرمشة مكونات اصابع الكنافة المقرمشة تحتوى اصابع الكنافة المقرمشة على مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الكنافة.

٢كوب من الجوز.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٣ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

١/٢ كوب من الماء.

زيت للقلي.

رشة من الفستق للتزيين. الشربات ٢ كوب من السكر.

عصرة ليمونة.

كوب من الماء. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة سهلة جداً ولها عدة خطوات وهى كمايلي: نقوم أولاً بتجهيز الأصابع ونحضر كنافة وياريت تكون طرية وطويلة. نأخذ قطعة طويلة ونضع بها بعض الجوز ونلفها رول ونلم الأطراف وترتب شكلها كويس. ثم نضعه فى طبق ونغطيه بكيس من البلاستيك. نكرر الخطوة السابقة حتى تنتهى من الكمية كلها ونغطيها علشان متنشفش. بعد ذلك نحضر خليط التماسك بإحضار طبق او صينية عميقة ونضع بها البيض ونخفقه جيداً. ثم نضيف عليه ملعقة النشا وعليها ١/٢ كوب من الماء ونخفق. ونضيف عليهم ملعقة الفانيليا ونخفقهم مع بعض جيداً. نأخذ القطع ونغمسها فى الخليط السابق ونعصرها لكى نتخلص من الكمية الزائدة. نكمل باقى الكمية بنفس الطريقة حتى تنتهى منها كلها. نحضر طاسة عميقة ونضع بها الزيت ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن ثم نضع القطع ونقليها حتى تأخذ اللون الذهبى الجميل. نرفعها من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. ثم نضعها فى الشربات البارد ويكون تقيل. ثم نضعها فى طبق التقديم ويقدم وبالف صحة وعافية. الوسوم

تعد أصابع الكنافة من أنواع الحلويات اللذيذة، وذلك لأن الكنافة من الحلويات المشهورة و التى يفضلها الجميع ويقبل على اكلها الكبار والصغار، وخصوصاً هذا النوع يعشقها الأطفال كثيراً لأنه سهل فى الاكل وطعمه جميل جداً، فهو يتكون من مكونات بسيطة جداً وكذلك طريقة تحضيره سهلة جداً ولاكنها لها عدة خطوات عند تجهيزها، فهى تقدم بالعديد من الحشوات كحشوة المكسرات والقشطة والجبنة وغيرها الكثير ، وسنقدمها لكم اليوم بحشوة الجوز و هنعمل ليها خلطة علشان متفوكش وقت القلي، وهذه الوصفة مفيدة جداً ومغذية ويمكنك تحضيرها فى المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائها من المحلات، سوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير أصابع الكنافة المقرمشة المقلية بالتفصيل. مكونات اصابع الكنافة المقرمشة مكونات اصابع الكنافة المقرمشة تحتوى اصابع الكنافة المقرمشة على مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الكنافة.

٢كوب من الجوز.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٣ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

١/٢ كوب من الماء.

زيت للقلي.

رشة من الفستق للتزيين. الشربات ٢ كوب من السكر.

عصرة ليمونة.

كوب من الماء. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة سهلة جداً ولها عدة خطوات وهى كمايلي: نقوم أولاً بتجهيز الأصابع ونحضر كنافة وياريت تكون طرية وطويلة. نأخذ قطعة طويلة ونضع بها بعض الجوز ونلفها رول ونلم الأطراف وترتب شكلها كويس. ثم نضعه فى طبق ونغطيه بكيس من البلاستيك. نكرر الخطوة السابقة حتى تنتهى من الكمية كلها ونغطيها علشان متنشفش. بعد ذلك نحضر خليط التماسك بإحضار طبق او صينية عميقة ونضع بها البيض ونخفقه جيداً. ثم نضيف عليه ملعقة النشا وعليها ١/٢ كوب من الماء ونخفق. ونضيف عليهم ملعقة الفانيليا ونخفقهم مع بعض جيداً. نأخذ القطع ونغمسها فى الخليط السابق ونعصرها لكى نتخلص من الكمية الزائدة. نكمل باقى الكمية بنفس الطريقة حتى تنتهى منها كلها. نحضر طاسة عميقة ونضع بها الزيت ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن ثم نضع القطع ونقليها حتى تأخذ اللون الذهبى الجميل. نرفعها من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. ثم نضعها فى الشربات البارد ويكون تقيل. ثم نضعها فى طبق التقديم ويقدم وبالف صحة وعافية.

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