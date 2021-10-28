البوابة التعليمية eportal.moe.gov.om المسؤولة عن كل ما يخص الطلاب في سلطنة عمان، حيث قامت السلطنة بالإعلان عن موعد استقبال طلبات تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للطلاب الذين استكملوا السن القانوني المناسب لدخول المدارس بالقطاع الحكومي بالسلطنة، على أن يقوموا باتباع كافة خطوات التسجيل على البوابة التعليمية والتي يتم من خلالها دخول طلاب المرحلة الابتدائية أيضا للحصول على الدروس أونلاين، منصة منظره.

البوابة التعليمية eportal.moe.gov.om برقم الهوية تسجيل الصف الأول 1443

وتقوم البوابة التعليمية لوزارة التعليمي بالسلطنة بالإعداد الجيد للطلاب في العام الدراسي الجديد، حيث يتم وضع ألية زمنية محددة لاستقبال الطلاب والتسجيل الإلكتروني لهم لدخول المدارس في كل عام، ويكون من الشروط العامة للقبول والتسجيل هو السن المناسب للطفل حيث يكون العمر لا يتجاوز ستة سنوات كما يجب ألا يقل عن عمر خمسة سنوات ونصف، حيث يكون في هذا الوقت الطفل في مرحلة رياض الأطفال ولا يمكن استيعاب المواد التعليمية بالتعليم الابتدائي، كما تقبل البوابة التعليمة الأطفال من غير العمانيين من المقيمين بالسلطنة بعدد من الشروط.

بيان وزارة التعليم الجديد

أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على تويتر وانستيجرام عن موعد فتح باب تسجيل وقبول الطلاب في المرحلة الابتدائية، الصف الأول الابتدائي، والذي يبدا صباح الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 أو 20 ربيع الأول 1443 عبر البوابة الرسمية للدخول والتسجيل، وذلك مع التزام الطلاب بالشروط الأساسية للقبول.

شروط التسجيل بالبوابة التعليمية سلطنة عمان

يكون على أولياء الأمور عند تسجيل ابناؤهم الالتزام بعدد من الشروط الأساسية:

أن يكون الطفل بالسن المناسب لدخول المرحلة الابتدائية حيث لا يقل العمر عن ستة أعوام “بالمرحلة الأولى

تقبل وزارة التعليم تسجيل الطلاب المولودين في عم سبتمبر 20215 وحتى 31 ديسمبر 2016.

يستمر باب التسجيل مفتوحا حتى 28 نوفمبر 2021.

تقبل مدارس السلطنة بالقطاع الحكومي الأطفال من الجنسية العمانية كما تقبل من أبناء الجنسية غير العمانية.

يقوم الطفل من الجنسية العمانية بالدخول على رابط البوابة والتسجيل بالرقم المدني بينما غير العماني يتم التسجيل ببطاقة المقيم السارية المفعول.

يتم التسجيل الإلكتروني للجميع ابتداء من الخميس 29 أكتوبر 2021.

يقوم الطالب بعمل مقابلة شخصية بعد القبول المبدئي.

ألية الدخول على البوابة التعليمية

تتيح وزارة التعليم الروابط اللازمة للدخول والتسجيل للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك بالمواعيد التي تقوم بتحديدها على أن يتم إتاحة فترة التسجيل لمدة شهر ويتم مراجعة طلبات الطلاب والإعلان عن نتائج القبول فيما بعد:

يتم إحضار شهادة ميلاد الطفل.

يقوم ولي الأمر بإحضار البطاقة الطبية بالكشف الطبي الحديث عليه.

يتم إحضار باقة بالأمراض الموجودة والمزمنة لدى الطفل ” إن وجدت”.

الأوراق المطلوبة عند المقابلة الشخصية