الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف برقم الهويه الوطنية

الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف يعتبر بنك التسليف من البنوك المميزة والمهمة في المملكة العربية السُّعُودية حيث أنه يعمل على تقديم خِدْمَات تمويلية للمواطنين وتقديم القروض الأسرية وغيرها من الخِدْمَات التمويلية التي يقدمها ثم أن هذه الخِدْمَات تطابق الشريعة الإسلامية ويستطيع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بالاستعلام عن باقي الأقساط وذلك بواسطة الخدمة التي يقدمها بنك التسليف الذي تم تغير اسمه من قبل الحكومة السُّعُودية إلى بنك التنمية الاجتماعية ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح ذلك بالتفصيل.

الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف

يُمكن معرفة بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط بالتفصيل عبر الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني ببنك التسليف.

ثم الذَّهاب إلى بوابة التقديم الإلكتروني.

ثم بعد ذلك يتم القيام بتسجيل الدخول وذلك يكون بتدوين كل من كلمة المرور وأيضاً رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاص بحساب بنك التسليف.

ومن الممكن أن يتم الدخول بواسطة موقع أبشر الخاص بوزارة الداخلية السُّعُودية.

سوف تصل رسالة عبر الجوال تحتوي على رمز التحقق.

وبعد ذلك سوف يتم تدوين رمز التحقق الذي تم إرساله حتى تتم عملية الاستعلام.

الضغط على الموافقة بعد قراءة التعليمات على الموقع.

وبعد أن يتم كافة الخطوات السابقة بنجاح تتم عملية التسجيل بنجاح.

بعد أن يتم تسجيل الدخول على المستخدم أن يقوم باختيار كشف حساب وذلك لمعرفة كافة البيانات المطلوبة عن الأقساط التي تخص العميل مثل عدد الأقساط المتبقية وإجمالي عدد الأقساط وأيضاً المعلومات الشخصية التي تخص العميل.

بعد ذلك يتم الضغط على القرض المحدد الذي يريد الاستعلام عن باقي الأقساط الخاصة به.

ثم بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الأقساط والمدفوعات.

ومن الممكن أن يقوم العميل بطباعة كشف حساب وأي بيانات تخص الاستفسار عن باقي الأقساط وذلك بالنقر على زر علامة التبويب المتواجد أعلى الصفحة.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر ctrl+p.

الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف برقم الهوية الوطنية

من الممكن أن يتم الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف بواسطة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وذلك يكون في عدة خطوات سهلة وبسيطة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف.

ثم بعد ذلك يتم اختيار الموقع الإلكتروني والذهاب إليه.

ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بتدوين البيانات المطلوبة وهي كلمة المرور والاسم.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد نوع القرض الذي يرغب في الاستعلام عنه.

ثم يتم الذهاب إلى الحساب الخاص بالمستخدم حيث تظهر جميع البيانات الخاصة بالقرض المستعلم عنه.

قروض لتمويل الزواج.

قروض تمويل الكنف.يقوم بنك التسليف بتقديم الكثير من القروض قد يتراوح عدد هذا مليون و700 ألف وكل ذلك لمساعدة المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة وأيضاً أصحاب الحرف اليدوية ومن ضمن هذه القروض ما يلي:

قرض الأسرة.

تمويل أهل.

قروض الترميم.

قروض التمويل السكني.

قروض العمل الحر وهذا القرض يعمل على تمويل المشروعات الصغيرة.

قروض تمويل السيارة.

انواع قروض بنك التسليف

كما يوجد الكثير من القروض الأخرى الذي يتيحها بنك التسليف.

شروط الحصول على قرض بنك التسليف

حتى يستطيع العميل الحصول على قرض من بنك التسليف فيجب أن تتوافر في بعض الشروط والأحكام الذي تم وضعها من قبل بنك التسليف وهذه الشروط هي كالآتي:

أن يكون المواطن الراغب في الحصول على قرض من بنك التسليف أو التنمية الاجتماعية حاصل على الجنسية السُّعُودية.

لا بد من أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً وذلك مع ميعاد آخر قسط من أقساط القرض.

يشترط إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة كما يجب إحضار ضمانات أو تأمينات.

لا بد من إحضار ما يثبت أن المتقدم لا يحصل على أي قروض أخرى من أي بنك آخر.

يشترط على المتقدم أن يقوم بإحضار كشف طبي يثبت أن حالته الصحية جيدة.

على المتقدم أن يقوم بتقديم ما يثبت أن الدخل الذي يحصل عليه كافي لسداد أقساط القرض.

لا بد من أن يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم لا يزيد عن 10 آلاف ريال سعودي وأيضاً لا يزيد عن 120 ألف ريال سعودي سنوياً.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا من خلاله على الاستعلام عن باقي اقساط بنك التسليف كما تعرفنا إلى الاستعلام عن باقي اقساط بنك التسليف برقم الهُوِيَّة الوطنية وقمنا أيضا بذكر بعض القروض التي يقدمها بنك التسليف وتعرفنا بواسطة هذا المقال على الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض بنك التسليف.