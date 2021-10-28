شروط دعم المشاريع الصغيرة باب رزق جميل من أهم المعلومات التي من اللازم معرفتها والإلمام بها لكل من يريد الحصول على هذا الدعم المالي ؛ حيث يعتبر مشروع باب رزق جميل من أهم وأكبر البرامج والخدمات التي تقدمها المملكة العربية السُّعُودية للمواطنين السعوديين لكي تساعد الشباب السعودي على إقامة مشروعات صغيره تعينهم على تحسين مستوى معيشتهم ويهدف هذا الدعم إلى الحد من البطالة بين الشباب والفتيات بالمملكة، وفيما يلي سوف يتم التطرق إلى توضيح أهم شروط الحصول على دعم باب رزق جميل بالتفصيل

شروط دعم المشاريع الصغيرة باب رزق جميل

هناك أكثر من وجه من أوجه الدعم التي يتم تقدميها إلى الشباب من أبناء المملكة العبية السُّعُودية الراغبين في الحصول على المساعدة المالية من اجل إقامة وتنمية مشروعاتهم الخاصة عبر دعم باب رزق جميل، وعلى سبيل المثال ؛ الدعم الخاص بشراء سيارات الأجرة وأيضًا الدعم الخاص بربات البيوت والأسر المنتجة على النحو التالي:

أن يتراوح السن بين 20 إلى 60 عام.

أن يكون من أبناء الوطن السعودي ومقيم به.

من الضروري أن يتم توفير كفيل غارم.

لا بُد من أن يكون لديه المؤهل والخبرة والقدرة اللازمة لإدارة هذا المشروع.

كما يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

لا بد وأن يكون صاحب الطلب حاملًا للجنسية السعودية

تكون الرخصة التي يحملها صاحب الطلب عمومية

لا يزيد عمر المتقدم بالطلب عن خمسة وخمسون 55 عاماً

يمكن للمتقدم بالطلب بعد سداد قرض السيارة الأولى أن يتقدم للحصول على قرض آخر لامتلاك سياره أخري

يقوم بـ احضار عدد من المستندات والأوراق المطلوبة التي يجب توافرها ومنها: صورة من بطاقة الهوية الوطنية عدد اثنان (2) صوره شخصيه لصاحب أو صاحبة الطلب عقد مسجل لإثبات العنوان. رسم كروكي خاص ب المنزل الذي يقطن فيه صورة من الرخصة العامة



لقد وصل عدد الفتيات والسيدات الذين قاموا بـِ التقديم على دعم هذا المشروع إلى حوالي تسعون 90 ألف ريال سعودي

أقيم هذا المشروع في عام (2004) ميلادية

يمكن لأي سيده قامت بـِ التقديم على هذا القرض للحصول على مبلغ مالي قيمته تبدأ من عشرة (10,000) آلاف ريال سعودي

من المسموح بزيادة هذا المبلغ المالي أن يصل إلى نصف مليون ريال سعودي

في حالة وجود أي مكان متوفر لدي صاحبة الطلب لإقامة هذا المشروع ووجود عمالة متوفرة؛ لديها فمن الممكن حصولها على دعم المشروعات الصغيرة من باب رزق جميل دون أي تعقيدات أو صعوبات.

شروط مشروع تملك سيارة أجرةبرنامج دعم المشاريع الصغيرة للأسر المنتجةأهداف دعم باب رزق جميل

لقد تم إطلاق مشروع الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والذي يحمل اسم باب رزق جميل لأنه فعليًا يوفر باب رزق حلال للشباب والأسر بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، وهي: