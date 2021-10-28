رابط تسجيل الدخول في المنصة التعليمية في عمان وطريقة تسجيل طلاب الصف الأول eportal.moe.gov.om

نتابع معكم كيفية تسجيل الدخول في المنصة التعليمية في عمان أو الشهيرة باسم منصة منظرة التعليمية، والتي يبحث الطلاب والطالبات في عمان هذه الأيام عن المنصة بشكل يومي هذه الأيام، وهذا حيث تتيح المنصة العديد من المميزات لاستكمال العملية التعليمية عن بعد، حيث تم إنشاء تلك المنصة منذ ما يقارب العام، وهذا لاستكمال العملية التعليمية أونلاين، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.
المنصة التعليمية في عمان “منصة منظرة”
وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم العمانية منصة منظرة التعليمية في بداية العام الدراسي الخاص بعام 2020، وهذا في إطار حرص الوزارة على استكمال العملية التعليمية عن بعد.
حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم المنصة التعليمية في عمان “eportal” والتي تستهدف فئة الطلاب من الصف الأول الابتدائي وهذا حتى الصف الرابع الابتدائي، وتلك التي تتيح للطلاب في تلك المرحلة متابعة دروسهم وجدولهم الدراسي، ومناقشة المعلمين في الشرح.
كما إن المنصة تتيح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم الجدد في الصف الأول الابتدائي بكل سهولة ويسر، والتي سنتابع خطوات تقديم طلب التسجيل في المقال، فتابعوا معنا.تسجيل الدخول على المنصة التعليمية في سلطنة عمان eportal.moe.gov.om
ويمكن للطلاب وأولياء الأمور تسجيل الدخول على منصة منظرة التعليمية في عمان بكل سهولة ويسر، وهذا من خلال اتباع الخطوات المبسطة التالية، فتابعوا معنا:
- قم بالذهاب إلى المنصة التعليمية بسلطنة عمان من الرابط الرسمي eportal.moe.gov.om.
- ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول.
- قم بكتابة الرقم المدني الخاص بالطالب في خانة اسم المستخدم.
- ثم ادخل كلمة السر الخاصة بك في خانة كلمة المرور.
- في حالة تسجيل الدخول لأول مرة، قم بكتابة msm12345 في خانة كلمة السر، والتي سيطلب منك عمل كلمة مرور جديدة بعد تسجيل الدخول.
- اضغط على زر دخول المستخدم.
وسنتابع معكم طريقة تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي، ولعمل ذلك يمكنكم اتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى الموقع من الرابط التالي eportal.moe.gov.om.
- سجل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية بولي الأمر، وكلمة السر (والتي ستكون msm12345 في حالة التسجيل لأول مرة).
- قم باختيار أنظمة بالقائمة أعلى الصفحة.
- اختر التعليم المدمج ومن ثم أعمال ولي الأمر.
- ثم قم بالنقر على خدمات إلكترونية.
- بعدها اضغط على طلب تسجيل طالب في مدرسة حكومية.
- سجل جميع البيانات الصحيحة الخاصة بالطالب في استمارة التسجيل الإلكترونية.
- بعد إنهاء التسجيل اضغط على زر إرسال.
- سيتم ارسال الطلب وستحصل على رقم الطلب الخاص بالطالب، احتفظ به لحين الحاجة إليه.
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نتابع معكم كيفية تسجيل الدخول في المنصة التعليمية في عمان أو الشهيرة باسم منصة منظرة التعليمية، والتي يبحث الطلاب والطالبات في عمان هذه الأيام عن المنصة بشكل يومي هذه الأيام، وهذا حيث تتيح المنصة العديد من المميزات لاستكمال العملية التعليمية عن بعد، حيث تم إنشاء تلك المنصة منذ ما يقارب العام، وهذا لاستكمال العملية التعليمية أونلاين، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.
المنصة التعليمية في عمان “منصة منظرة”
وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم العمانية منصة منظرة التعليمية في بداية العام الدراسي الخاص بعام 2020، وهذا في إطار حرص الوزارة على استكمال العملية التعليمية عن بعد.
حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم المنصة التعليمية في عمان “eportal” والتي تستهدف فئة الطلاب من الصف الأول الابتدائي وهذا حتى الصف الرابع الابتدائي، وتلك التي تتيح للطلاب في تلك المرحلة متابعة دروسهم وجدولهم الدراسي، ومناقشة المعلمين في الشرح.
كما إن المنصة تتيح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم الجدد في الصف الأول الابتدائي بكل سهولة ويسر، والتي سنتابع خطوات تقديم طلب التسجيل في المقال، فتابعوا معنا.تسجيل الدخول على المنصة التعليمية في سلطنة عمان eportal.moe.gov.om
ويمكن للطلاب وأولياء الأمور تسجيل الدخول على منصة منظرة التعليمية في عمان بكل سهولة ويسر، وهذا من خلال اتباع الخطوات المبسطة التالية، فتابعوا معنا:
- قم بالذهاب إلى المنصة التعليمية بسلطنة عمان من الرابط الرسمي eportal.moe.gov.om.
- ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول.
- قم بكتابة الرقم المدني الخاص بالطالب في خانة اسم المستخدم.
- ثم ادخل كلمة السر الخاصة بك في خانة كلمة المرور.
- في حالة تسجيل الدخول لأول مرة، قم بكتابة msm12345 في خانة كلمة السر، والتي سيطلب منك عمل كلمة مرور جديدة بعد تسجيل الدخول.
- اضغط على زر دخول المستخدم.
وسنتابع معكم طريقة تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي، ولعمل ذلك يمكنكم اتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى الموقع من الرابط التالي eportal.moe.gov.om.
- سجل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية بولي الأمر، وكلمة السر (والتي ستكون msm12345 في حالة التسجيل لأول مرة).
- قم باختيار أنظمة بالقائمة أعلى الصفحة.
- اختر التعليم المدمج ومن ثم أعمال ولي الأمر.
- ثم قم بالنقر على خدمات إلكترونية.
- بعدها اضغط على طلب تسجيل طالب في مدرسة حكومية.
- سجل جميع البيانات الصحيحة الخاصة بالطالب في استمارة التسجيل الإلكترونية.
- بعد إنهاء التسجيل اضغط على زر إرسال.
- سيتم ارسال الطلب وستحصل على رقم الطلب الخاص بالطالب، احتفظ به لحين الحاجة إليه.
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