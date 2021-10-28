رقم قياسى .. عدد النازحين بسبب النزاعات المسلحة بالعالم بلغ 48 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - وقالت فى خطاب ألقته فى جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن عدد الناس المضطرين لمغادرة منازلهم بسبب النزاعات المسلحة والعنف، بلغ فى العالم 48 مليون شخص، وهذا هو أكبر مؤشر تم تسجيله. وفى ظروف الطابع المعقد للنزاعات المسلحة والعنف الشامل يزداد صعوبة ضمان مراعاة أحكام القانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان".

وأضافت أن حالات الصراع والعنف فى العالم يمكن أن تتفاقم بسبب الكوارث الطبيعية التى تؤدى إلى نزوح السكان وكذلك بسبب الوباء ابتداء من عام 2020.