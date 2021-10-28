eportal.moe.gov.om شروط تسجيل الأول الابتدائي في مدارس القطاع الحكومي في سلطنة عمان، حيث تستقبل البوابة التعليمية للسلطنة اليوم تسجيل الطلاب لدخول السنة الأولى من التعليم الأساسي في جميع محافظات البلاد وذلك بالالتزام بالشروط المطلوبة للقبول والتسجيل والتي يتم من خلالها الإعلان عن القبول المبدئي للطلاب لحين القيام بعمل المقابلات الشخصية لهم في قبيل بداية العام الدراسي الجديد.

eportal.moe.gov.om شروط تسجيل الأول الابتدائي عبر البوابة التعليمية (بالهوية – بطاقة مقيم)

قامت وزارة التعليم السلطانية بالإعلان عبر المنصات الخاصة بها عن بداية قبول تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، وذلك باتباع العديد من لشروط الخاصة بالتسجيل والآليات المحددة لقبول الطلاب، وقد سمحت وزارة التعليم بعودة المدارس من جديد في العام الجديد، بعد توقف استمر لحوالي عامين بسبب جائحة كرونا.

عودة المدارس من جديد 1443

تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كرونا بالعديد من دول العالم وفي سلطنة عمان أيضا، وحرصا من وزارة التعليم على صحة الطلاب وكذلك الطاقم التعليمي فيها، تم إيقاف التعليم بالعامين الماضيين واعتمدت الوزارة على التعليم الإلكتروني للطلاب في المرحلة الابتدائية عبر منصة المنظرة بينما اعتمدت على التعليم الرقمي للمراحل المتوسطة والثانوية عبر منصة جوجل كلاس رووم، وتم أداء الاختبارات النهائية والإعلان عن النتائج إلكترونيا أيضا، بينما قامت وزارة الصحة بالسلطنة باستيراد اللقاحات بعد التحقق منها جميعها، وتم تلقيح الطاقم التعليمي والحرص على تلقيح الطلاب بالمراحل الثانوية، وتم التشديد التام على التباعد الاجتماعي وتعقيم المدارس مع ارتداء الكمامات، وقامت بوضع حقوق الطلاب والمعلمين بالعودة للتعليم عن بعد في حال ظهور إصابات جديدة بينهم.

شروط التسجيل في البوابة التعليمية لسلطنة عُمان الروابط الخاصة بالوزارة لاستخدام الطالب والمعلم يتم التسجيل الإلكتروني على رابط البوابة التعليمية في سلطنة عمان.

يبدا التسجيل الإلكتروني في 29 أكتوبر 2021.

ينتهي التسجيل الإلكتروني في 29 نوفمبر 2021.

لا يتم قبول طلبات التسجيل قبل الموعد المحدد أو بعد انتهاء الفترة المخصصة للتسجيل.

يتم قبول الطلاب المولودين ابتداء من سبتمبر 2015 وحتى 31 ديسمبر 2016.

يكون الطالب له السن المناسب.

يتم تقديم السجلات الطبية المطلوبة وتقديم المستندات عند المقابلات الشخصية.

كيفية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي

ينقسم التسجيل الإلكتروني لهم على طريقتين:

التسجيل للطفل من الجنسية العمانية، ويتم ذلك بتقديم شهادة فيها الرقم المدني الخاص به.

بينما يتم تسجيل الطفل من غير الجنسية العمانية بتقديم بطاقة مقيم سارية المفعول.

يتم التسجيل الإلكتروني للجميع عبر البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة عن القبول

تقوم الوزارة بالتشديد على المدارس بالإرسال إلى الطلاب المقبولين وتحديد جدول زمني للمقابلات، على أن يكون على ولي الأمر اصطحاب الشهادات والأوراق المطلوبة للقبول والتسجيل، وحرصا على صحة الطالب يتم طلب تقديم بطاقة وشهادة طبية للطفل على أن تكون من جهة حكومية ومستشفى معتمد لدى الوزارة.