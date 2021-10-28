رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني 2021 بالعراق عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

نتابع معكم رابط نتائج الدور الثاني الخاص بطلاب وطالبات الثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء المحافظات العراقية عن موعد النتائج والتي من المفترض الإعلان عنها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 والذي سيبدأ بشهر نوفمبر، وسنتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2021

وقد قام طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط الذين لم يحالفهم الحظ في نتائج الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني، وهذا على مستوى المحافظات العراقية في وسط الاجراءات الاحترازية التي أكدت الوزارة عليها.

وقد قام عدد كبير من الطلاب والطالبات بالصف الثالث المتوسط بأداء امتحانات الدور الثاني، وهذا بين الطلاب الذين لم ينجحوا بامتحانات الدور الأول، أو الطلاب الذين لم يقوموا بدخول امتحانات الدور الاول بسبب قرار وزارة التربية عن الرسوب في 3 دروس، وطلاب الدخول الشامل.

وطلاب الدخول الشامل سيعتبرون امتحانات الدور الثاني كالدور الأول بالنسبة لهم، حيث سيحصلون على الدرجة كاملة وهذا كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية.

موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني

وسنتابع معكم موعد الإعلان الرسمي عن نتائج الدور الثاني الخاصة بطلاب الثالث المتوسط، حيث تابعنا معكم نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2021، والتي ظهرت من حوالي 3 أشهر.

وتشير التوقعات إلى أن النتائج ستظهر بعد حوالي أسبوع على الأكثر، حيث قد تم الانتهاء بالفعل من تصحيح الكراسات الامتحانية الخاصة بامتحانات الدور الثاني، ويتبقى رصد الدرجات واعتمادها من قبل السيد الوزير حتى تصبح متاحة للاستعلام.

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني في العراق

وستظهر كشوفات النتائج الخاصة بطلاب الثالث المتوسط الدور الثاني إلكترونيا كالمعتاد، حيث اعتدنا على ظهور النتائج الخاصة بمحافظات العراق المختلفة إلكترونيا، وهذا من خلال موقع الوزارة الرسمي أو من خلال موقع نتائجنا.

وسنتابع معكم طريقة استخراج النتائج بكل سهولة فور اعتمادها، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: