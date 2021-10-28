شروط الحصول على منازل eservices.housing.gov.om اللجنة الوزارة لتقييم أضرار شاهين

شروط الحصول على منازل eservices.housing.gov.om للمتضررين من إعصار شاهين الذي ضرب البلاد بالشهر الماضين حيث قامت وزارة الإعمار والإسكان باستقبال تسجيلات متضرري الإعصار عبر الرابط الرسمي للقبول والتسجيل ليتم إدراجهم في جدول دراسة حالة المتضررين تمهيدا لإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة التي تقوم الوزارة بإنشائها أو يتم تعويضهم بالأضرار الجزئية التي ألمت بهم من جراء الدمار المتسبب بعد الإعصار المداري الكبير.

“تعويضات شاهين” شروط الحصول على منازل eservices.housing.gov.om الإسكان والإعمار

قامت اللجنة الوزارية لتقييم الأضرار الناجمة على الإعصار المداري الكبير الذي ضرب البلاد بالشهر الماضي بتقييم الأوضاع بعد الإعصار، حيث تم الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الأهلية بالسلطنة لإغاثة المتضررين من الإعصار وعمل عمليات إنقاذ واسعة للمواطنين في جميع المحافظات العمانية، وخاصة هؤلاء الذين تصادفت منازلهم أو مزارعهم في طريق المياه المتدفقة وقامت بالبحث عن الجهات الحكومية عن المفقودين، كما تم رفع الأشجار والعوائق من الطريق لتيسير سيولة حركة السير والتنقل بين المناطق لحين عمل الحصر الشامل.

صرف الإعانات العاجلة للمتضررين

قامت هيئات السلطنة بدفع مبالغ عاجلة للمتضررين من الإعصار وذلك للإغاثة العاجلة على أن قامت بطرح رابط تسجيل المتضررين من الإعصار لحصر الخسائر الشاملة لهم وتعويضهم بالشكل اللائق، وخاصة المتضررين من فقد الأفراد أو انهيار المنازل كما أن هنالك مزارع وحيوانات تم تدميرها بشكل كبير، وجرف الإعصار العديد من المقابر وقام بتدميرها بما استدعى إعادة بنائها وإعادتها لحالتها سابقا.

وزارة الإعمار والإسكان

ضمن المؤسسات التي تشارك في عودة الحياة إلى طبيعتها العديد من مؤسسات المجتمع، وتم التضافر المجتمعي التام لرفع تلك الاضرار، وتم حصر الاضرار الكبيرة الناجمة عن الإعصار المداري والتي اصابت أغلب المنازل في المناطق المضروبة به بقوة، وبذلك قامت وزارة الإعمار والإسكان بطرح رابط تسجيل متضرري إعصار شاهين، وتقوم الوزارة بعمل بحوث ودراسات ميدانية للتعرف على مدى التضرر ويتم على هذا تحديد ألية التعويض، تعويض مادي أو التعويض بمنازل جديدة.

كيفية التسجيل في مساعدات وزارة الإعمار والإسكان

يتم الدخول والتسجيل الإلكتروني على الرابط المخصص لتسجيل أضرار وطلب معونة لإعصار شاهين عبر وزارة الإعمار والإسكان. يقوم المستخدم بكتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة به والرقم المدني كذلك. يتم كتابة رقم الهاتف النقال له. يقوم بتحديد الاضرار التي تعرض لها لتحديد كيفية مساعدته.

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