طرق مختلفة لتخزين الملوخية لمدة عام كام من تغير لونها ولا طعمها يتغير

تخزين الملوخية لمدة عام كام من تغير لونها ولا طعمها يتغير، تعد الملوخية من الوجبات التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية القيمة للجسم بالإضافة إلى الفيتامينات كفيتامين أ الذي يمكن الجسم من تمثيل السكريات وامتصاصها في الدم كما تقي من الأنيميا من خلال تكوين كرات الدم الحمراء، كما تسهل من عملية الهضم من خلال الألياف الداخلة في تركيبها، ويمكن حفظ الملوخية وتخزينها للاستفادة من فوائدها طوال العام فما هي طرق تخزين الملوخية

تخزين الملوخية لمدة عام كام من تغير لونها ولا طعمها يتغير

الملوخية من النباتات المفيدة لجسم الإنسان لاحتوائها على فتامين A هو يساعد في تكون كرات الدم الحمراء

نقطف أوراق الملوخية ونتخلص من سيقانها ثم نغسل الأوراق جيدا لتنظيفها من الأتربة، ويكرر غسلها لحين التأكد من نظافتها جيدا، ثم نقوم بفرم الملوخية باستخدام الكبة أو الخلاط الكهربي.

حتي لا يتغير لون الملوخية الأخضر بسبب التخزين نخلط كمية مناسبة من الماء ونذيب فيه السكر وعصير ليمونه

ونسكب الخليط علي الملوخية ونقلبها فيه جيدا.

ثم نقسم الكمية ونضعها في الأكياس الخاصة بالتجميد ونتأكد من خلوها من أي هواء حتي تستمر الملوخية

صالحة للاستخدام لأطول مدة ممكنة وتخرج من الفريزر عند الحاجة لها.

لتخزين الملوخية نذيب كميه من السكر مع عصير الليمون في الماء الدافئ ثم نغلي الخليط علي النار لمدة 10 دقائق،

طرق تخزين الملوخية

ثم نضيف الملوخية إلي الخليط حتي يمتزج به.

بعد أن يبرد الخليط نحفظ الملوخية في أكياس مفرغة من الهواء جيدا ونحفظها في الفريزر.

ولتخزينها بطريقة مختلفة نقطف أوراق الملوخية وننظفها جيدا عن طريق غسلها بالماء مرات عديدة

ثم نتركها في الهواء لكي تجف من الماء وتصفي منه.

ونضعها في أكياس الفريزر بورقها كامل دون فرمها وتفرم عند خروجها من الفريزر لعمل الملوخية.

ولمنع الهواء من التسرب إلى أكياس الفريزر الذي قد يفسد الملوخية المخزنة سريعا نضعها أكياس الفريزر في

أكياس سوداء فتتغلف مرة أخري فتمنع تسرب الهواء نهائيا.