“ظهرت” نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 الأن على الموقع الرسمي للوزارة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بالبحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 من قبل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحان وجاري الآن مراجعتها ورصد الدرجات وإعداد كشوفات الطلاب لنشرها عبر موقع موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الانترنت، وذلك ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها بكل سهولة ؤفي ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تسعى الوزارة لتطبيقها لحماية الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا، وفي هذا المقال نقدم لكم جميع تفاصيل الاعلان عن النتائج وكيفية الاستعلام عنها فور الاعلان عن ظهرها على موقع الوزارة.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021

حرصت الحكومة الليبية متمثلة في وزارة التربية والتعليم على تفعيل رابط خاص يتمكن الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 برقم الجلوس والقيد، وفي سياق متصل أضافت وزارة التربية والتعليم من خلال بعض التصريحات على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، ناصحة الطلاب عدم الانسياق وراء المواقع الخاصة التي تعتمد على نشر أخبار كاذبة ومغلوطة تثير القلق في نفوس الطلابومتابعة الموقع الرسمي للوزارة في أخذ المعلومات.

واشارت العديد من المصادر المسؤلة بوزارة التربية والتعليم الليبية ان النتائج مبشرة هذا العام، وان نسبة النجاح مرتفعة عن الاعوام السابقة، وان نسبة الرسوب منخفضة عن نسبة النجاح بفارق كبير.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 على موقع الوزارة

أوضح وزير التربية والتعليم في ليبيا الدكتور موسى محمد المقريف، أنه سوف يتم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021، عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية فور اعتمادها وفي نفس السياق أشار معالي الدكتور وزير التربية والتعليم إن الوزارة تعلم إن جميع الطلاب ينتظرون لحظة صدور النتيحة بفرغ الصبر ، وقد حرص سيادته على طمأنة الجميع وأكد أن النتائج جاءت مبشرة ونسبة النجاح جاءت مرتفعة بشكل ملحوظ، بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهها الطلاب خلال هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا ، وقد أعرب سيادته عن شكره وامتنانه لكافة أعضاء المنظومة التعليمية على حسن تعاونهم.

جدير بالذكر بأن وزارة التربية والتعليم الليبية تسعى دائما على تقديم كافة السبل للحفاظ على سلامة الطلاب، وكان طرح نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الجاري 2021 على موقعها على الانترنت ضمن هذة المجهودات، حيث سهلت على كافة الطلاب المقيدين بالشهادة الاعدادية في الحصول على النتائج الخاصة بهم بشكل الكتروني دون حاجة الطلاب في ان يذهبو الى المدارس وحدوث تكدسات قد تؤثر على سلامتهم.

لم يتبقى الكثير من الوقت على الموعد المحدد لطرح النتائج الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الجاري 2021 في ليبيا، حيث اشارت العديد من المصادر المسؤلة بوزارة التربية والتعليم الليبة انة من المؤكد ان يتم اعتماد النتائج بشكل رسمي ووضعها على الموقع الالكتروني للوزارة في بداية الشهر الجديد، ونتابع معكم نحن اسرة موقع ثقفني الاخباري كل جديد حول ظهرو النتائج.

لا زال البحث قائم بشكل مستمر على محركات البحث الالكترونية من قِبل طلاب الشهادة الاعدادية في ليبيا حول معرفة هل اذا ظهرت النتائج الخاصة بهم لهذا العام الدراسي 2021 ام لا، ونتابع معكم من خلال موقعنا كل ما تُعلن عنة وزارة التربية الليبية، وفور اعتماد وظهور النتائج بشكل رسمي سنقوم بإعلامكم بكافة تفاصيل ذلك على الفور، تابعونا.