وفد أمنى عراقى يتوجه لمحافظة ديالى بعد الهجمات الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء العراقية، تضمن الوفد أيضا وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد عمليات المشتركة بالاضافة إلى وزيرة الهجرة.

وشهدت محافظة ديالى، أول أمس الثلاثاء، اعتداء إرهابيا على قرية الهواشة فى المقدادية بمحافظة ديالى، ما أسفر عن سقوط 11 قتيل بينهم امرأة وعدد من الجرحى من المدنيين.

وأمس الاربعاء، شهد أحد مناطق قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة هجوما إرهابيا جديدًا أسفر عن مقتل مدنى وإصابة شرطى فى منطقة بروانة شرق قضاء المقدادية.