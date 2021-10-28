جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء العراقية، تضمن الوفد أيضا وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد عمليات المشتركة بالاضافة إلى وزيرة الهجرة.
وشهدت محافظة ديالى، أول أمس الثلاثاء، اعتداء إرهابيا على قرية الهواشة فى المقدادية بمحافظة ديالى، ما أسفر عن سقوط 11 قتيل بينهم امرأة وعدد من الجرحى من المدنيين.
وأمس الاربعاء، شهد أحد مناطق قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة هجوما إرهابيا جديدًا أسفر عن مقتل مدنى وإصابة شرطى فى منطقة بروانة شرق قضاء المقدادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد أمنى عراقى يتوجه لمحافظة ديالى بعد الهجمات الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.