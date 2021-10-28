عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 244 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 244 مليونا و999 ألفا و707 إصابات.

وأوضحت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و963 ألفا و256 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 45.6 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21.7 مليون حالة.