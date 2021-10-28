فرنسا تحتجز سفينة صيد بريطانية.. ولندن تعلق

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، غضبت فرنسا من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد فى المياه البريطانية الذى تقول فرنسا إنه مكفول لها.
وقالت باريس إنها ستبدأ، اعتبارا من الثاني من نوفمبر، في تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحى على البضائع القادمة من بريطانيا مما يزيد من المعاناة الاقتصادية فى بريطانيا التى تعانى بالفعل من نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة قبل عيد الميلاد.
من جانبها علقت السلطات البريطانية، على ما حدث قائلة إن الخطوة الفرنسية "ليست ما نتوقعه من حليف وشريك مقرب".
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