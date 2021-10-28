الجيش الإسرائيلي : اعتقال راعي أغنام اجتاز الحدود اللبنانية

دوت الخليج :- أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، أن الجيش، اعتقل، الأربعاء، راعي أغنام لبناني، بعد أن اجتاز الحدود الشمالية.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر: "اعتقلت قوات الجيش التي كانت في كمين منظم في منطقة الحاصباني، راعي أغنام، اجتاز الحدود من جهة لبنان، إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي: "تم نقل الراعي للتحقيق لدى قوات الأمن".
ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات اللبنانية على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.
المصدر : الاناضول
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