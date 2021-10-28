إكسبو 2020 دبي.. اقتصادية "قناة السويس" تستعرض تجربتها

استعرضت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجربتها، مع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وطرق أبواب الاستثمار العالمي، وذلك خلال أولى فعالياتها في معرض إكسبو 2020 دبي، الخميس.

وبدأت أولى فعاليات "اقتصادية قناة السويس" بمشاركة رئيس المنطقة يحيي زكي، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.



وارتكزت محاور الفعالية الأولى على الإعلان عن الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية التي تمنحها المنطقة لمشروعاتها بالمناطق الصناعية وموانئ المنطقة، وكذلك مستجدات المشروعات القائمة وما يتم تخطيطه لمشروعات مستقبلية وشراكات مع مستثمرين أجانب وبعض الدول التي ستقيم مناطق اقتصادية خارج بلادها داخل المنطقة الاقتصادية.

وشارك في الفعالية الأولى من داخل مركز دبي للمعارض نخبة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب شركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية، وذلك ضمن 17 فعالية تستعد الهيئة لإطلاقها على مدار الأشهر المقبلة خلال المعرض، تحت شعار "وجهة واحدة ومسار متكامل".

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمعرض كأحد المشروعات القومية الكبرى والواعدة في مصر، فضلاً عن فرصة المشاركة الدولية التي تتيح للمنطقة الاقتصادية عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وطرق أبواب الاستثمار العالمي.

وقال رئيس المنطقة يحيى زكي، إن تواجد الهيئة في هذا المعرض والحدث الدولي فرصة متميزة لتعريف العالم بالمنطقة الاقتصادية، مضيفا "هذا المشروع القومي الواعد الذي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز وإطلالتها المميزة على ضفتي أهم ممر ملاحي عالمي "قناة السويس" وكذلك البحرين الأحمر والمتوسط مما يجعلها الوجهة الاستثمارية المفضلة لمختلف المستثمرين بالعالم".

وذكرت المنطقة الاقتصادية أنه سيتم عرض تلك الفعاليات بأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة عبر شاشات تفاعلية، ونقلها من خلال البث المباشر على منصاتها للتواصل الاجتماعي، والتي تتفق معاييرها مع التطور التكنولوجي الذي تشهده فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.