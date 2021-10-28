إصابة 16 شخصا في حادث تصادم ”ترامواي” في سان بطرسبورغ

أصيب 16 شخصا جراء حادث تصادم اثنين من عربات الترام بمدينة سان بطرسبورغ الروسية. وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ المحلية لوكالة "نوفوستي: "وقع هناك تصادم عابر بين عربتين للترام، وأسفر عن إصابة 16 شخصا". وتدل معلومات رسمية أن كل المتضررين أصيبوا بجروح خفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات. ولا تزال أسباب الحادث غامضة حتى الآن.

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