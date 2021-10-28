عروض اكسترا Extra الاستثنائية على ايفون 12 بخصومات 26%.. اكسترا يحطم الاسعار

عروض اكسترا Extra الاستثنائية على ايفون تجتاح السعودية بخصومات تصل إلى 30%، وهناك خصومات أخرى على جميع علامات الهواتف الذكية ضمن عروض اكسترا Extra، لكننا نركز في هذا المقال عزيزي القارئ على خصومات الايفون، وحصلت العديد من جوالات ايفون 12 وايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس على خصومات جبارة وفيما يلي التفاصيل، ونشرنا قبل ذلك مقالة عن عروض اكسترا الجبارة على جميع الهواتف الذكية بعنوان خصومات Extra بنسبة 35% على الجوالات. عروض اكسترا Extra الاستثنائية على ايفون بخصومات تصل إلى 26% عروض اكسترا Extra الاستثنائية على ايفون بخصومات تصل إلى 26% ايفون 12 برو ماكس باللون الاسود بمساحة 512 جيجا بايت يأتي بخصم 26% وسعره الآن هو: 4899 ريال سعودي. وفي الوقت نفسه ايفون 12 برو باللون الأزرق بمساحة 512 جيجا بايت يأتي بسعر: 4599 ريال بعد خصم بنسبة 25%. وهناك ايفون 12 برو ماكس باللون الأزرق ومساحة 256 جيجا بايت يأتي ضمن عروض اكتسرا Extra بخصم 21% وسعره الآن: 4499 ريال سعودي. خصومات جبارة من عروض اكسترا Extra على ايفون خصومات جبارة من عروض اكسترا Extra على ايفون ايفون 12 باللون البنفسجي بمساحة 256 يصبح سعره بعد خصم 20% هو: 3599 ريال. وفي الوقت نفسه حصل iphone 12 باللون الأحمر ومساحة 64 جيجا بايت على تنزيل خرافي بنسبة 21% ليصبح سعره الآن: 2999 ريال سعودي. مزايا الشراء من اكسترا Extra سوف تحصل على خصومات رائعة ليس لها مثيل بجميع متاجر المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه التوصيل مجاني لجميع أنحاء المملكة في حالة شرائك لآي ايفون من المذكورين في المقال.

إمكانية استرجاع الهاتف في حالة وجود أي عيوب صناعة أو ما شابه بعد فحص المتخصصين للأمر. أروع إمكانيات ايفون 12 الجوال الرهيب يعد ايفون 12 ملك الجوالات القوية التي تأتي بإمكانية مقاومة شاشته لعوامل السقوط وغيرها.

وفي الوقت نفسه يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس ما يعني أن استعماله للانترنت سيكون بسرعة فائقة.

الهاتف يأتي بتشكيلة ألوان تناسب جميع الأذواق، هناك البنفسجي والأحمر في ايفون 12.

وهناك الأسود والفضي والذهبي في ايفون 12 برو ماكس وايفون 12 برو، وهي تشكيلة تسعى لتناسب أذواق الجميع حول العالم.

جرى تعديل كبير على قوة البطارية وسرعة شحنها، ويعد ايفون 12 جهاز ببطارية قوية يمكنها المكوث ليوم كامل على قيد الحياة.

وفي الوقت نفسه الجوال يمتلك سرعة شحن قوية للغاية حيث يمكنك شحنه بالكامل في مدة لا تكاد تصل إلى 60 دقيقة. مزايا الشراء من اكسترا Extraأروع إمكانيات ايفون 12 الجوال الرهيب الوسوم

عروض اكسترا Extra الاستثنائية على ايفون تجتاح السعودية بخصومات تصل إلى 30%، وهناك خصومات أخرى على جميع علامات الهواتف الذكية ضمن عروض اكسترا Extra، لكننا نركز في هذا المقال عزيزي القارئ على خصومات الايفون، وحصلت العديد من جوالات ايفون 12 وايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس على خصومات جبارة وفيما يلي التفاصيل، ونشرنا قبل ذلك مقالة عن عروض اكسترا الجبارة على جميع الهواتف الذكية بعنوان خصومات Extra بنسبة 35% على الجوالات. عروض اكسترا Extra الاستثنائية على ايفون بخصومات تصل إلى 26% عروض اكسترا Extra الاستثنائية على ايفون بخصومات تصل إلى 26% ايفون 12 برو ماكس باللون الاسود بمساحة 512 جيجا بايت يأتي بخصم 26% وسعره الآن هو: 4899 ريال سعودي. وفي الوقت نفسه ايفون 12 برو باللون الأزرق بمساحة 512 جيجا بايت يأتي بسعر: 4599 ريال بعد خصم بنسبة 25%. وهناك ايفون 12 برو ماكس باللون الأزرق ومساحة 256 جيجا بايت يأتي ضمن عروض اكتسرا Extra بخصم 21% وسعره الآن: 4499 ريال سعودي. خصومات جبارة من عروض اكسترا Extra على ايفون خصومات جبارة من عروض اكسترا Extra على ايفون ايفون 12 باللون البنفسجي بمساحة 256 يصبح سعره بعد خصم 20% هو: 3599 ريال. وفي الوقت نفسه حصل iphone 12 باللون الأحمر ومساحة 64 جيجا بايت على تنزيل خرافي بنسبة 21% ليصبح سعره الآن: 2999 ريال سعودي. مزايا الشراء من اكسترا Extra سوف تحصل على خصومات رائعة ليس لها مثيل بجميع متاجر المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه التوصيل مجاني لجميع أنحاء المملكة في حالة شرائك لآي ايفون من المذكورين في المقال.

إمكانية استرجاع الهاتف في حالة وجود أي عيوب صناعة أو ما شابه بعد فحص المتخصصين للأمر. أروع إمكانيات ايفون 12 الجوال الرهيب يعد ايفون 12 ملك الجوالات القوية التي تأتي بإمكانية مقاومة شاشته لعوامل السقوط وغيرها.

وفي الوقت نفسه يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس ما يعني أن استعماله للانترنت سيكون بسرعة فائقة.

الهاتف يأتي بتشكيلة ألوان تناسب جميع الأذواق، هناك البنفسجي والأحمر في ايفون 12.

وهناك الأسود والفضي والذهبي في ايفون 12 برو ماكس وايفون 12 برو، وهي تشكيلة تسعى لتناسب أذواق الجميع حول العالم.

جرى تعديل كبير على قوة البطارية وسرعة شحنها، ويعد ايفون 12 جهاز ببطارية قوية يمكنها المكوث ليوم كامل على قيد الحياة.

وفي الوقت نفسه الجوال يمتلك سرعة شحن قوية للغاية حيث يمكنك شحنه بالكامل في مدة لا تكاد تصل إلى 60 دقيقة. مزايا الشراء من اكسترا Extraأروع إمكانيات ايفون 12 الجوال الرهيب

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