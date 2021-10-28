طريقة فتح حساب مصرف الراجحي باستخدام كارت العائلة هو سؤال من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها بين عملاء مصرف الراجحي السعودي، حيث أن مصرف الراجحي يقدم ويوفر العديد من الخدمات المميزة لعملائه التي يمكنه الاستفادة منها إلكترونيًا حيث أنه يعمل دائمًا على التفكير في راحة عملائها بكل الطرق، و سنوضح لكم كيفية فتح الحساب بكرت العائلة والشروط اللازمة لفتح الحساب.

يمكن لكل عملاء مصرف الراجحي السعودي فتح حساب باستخدام كارت العائلة عن طريق بعض الخطوات:-

الضغط على كلمة “فتح الحساب” الموجودة على الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لمصرف الراجحي السعودي.

الموافقة على أحكام وشروط موقع الراجحي.

بعد ذلك سيتم نقلك إلى صفحة بها البيانات المطلوب منك ملئها بكل المعلومات الخاصة بك كنوع الجنسية ورقم الهوية الوطنية.

قم بإدخال رقم المعرف ، قم باختيار اسم مستخدم مناسب لك وبعدها ادخل عنوان بريدك الإلكتروني.

قم بتحديد الحد الأقصى للدخل الشهري لمعاملة واحدة شهرية ثم قم بالضغط على أيقونة “التالي”.

إدخال رمز التحقق الذي وصل إليك لإتمام عملية فتح الحساب.

كي يمكنك فتح حساب مصرف الراجحي باستخدام كارت العائلة لابد من توافر بعض الشروط كالآتي:-

يلزمك هوية وطنية شخصية أو بطاقة عائلية كي تستطيع إدخال البيانات على الموقع.

يتم توقيع شخص وصي على العميل أو بالغ بمثابة بديل عنه.

يمكن للعميل فتح الحساب إلكترونيًا أو من خلال الذهاب إلى أحد فروع البنك الأقرب لك.

بعد فتح الحساب يتم إمداده ببعض الفوائد من خلال بعض الخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة.

يمكنك أيضًا عمل بعض التحويلات البنكية من خلال فرع البنك نفسه أو أون لاين من خلال التسجيل في مباشر للإفراد أو تطبيق الراجحي الإلكتروني.

تتمثل الشروط الأساسية لفتح الحساب في كل من الآتي

عمر العميل السعودي يجب ألا يقل عن 15 عام.