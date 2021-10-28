قرض شخصي من سلفة في 15 دقيقة فقط احصل على قرضك الكترونيًا بدون فوائد

يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية عن قرض شخصي من سلفة حيث تعد منصة سلفة من المنصات التي تدعم التمويلات البنكية كما أن تمويل سلفة لا يحتاج إلى أن يقوم المواطن أو العميل بتحويل راتبه للبنك، ويرغب الكثيرمن أبناء الوطن السعودي في الحصول على تلك القروض الشخصية بسرعة وسهولة دون أي تعقيدات عبر المنصة الالكترونية وسوف نوضح لكم متابعينا أهم الخطوات للحصول على التمويل والشروط التي يجب توافرها من أجل قرض سلفة الشخصي.

قرض شخصي من سلفة أهم مايميزه

قبل أن نخوض الحديث حول القرض الشخصي يجب أن نوضح لكم أهم مايميز هذا التمويل عن غيره، حيث تم إصدار سلفة للتمويل الشخصي الالكتروني من أجل تغيير نظام العملاء المالي وبهدف رغبة البنوك في خوض العميل لتلك التجربة المميزة ومن أهم مزايا الحصول على التمويل الشخصي من سلفة الآتي:

يتميز قرض سلفة للتمويل الشخصي بأنه متبع لأحكام شريعة الدين الإسلامي.

لديه جدولة هامش ربح تنافسية.

فترة السداد لدى قرض سلفة تناسب جميع المواطنين من كافة الفئات وفترات سداد طويلة.

يتميز سلفة بسهولة الإيداع الفورية للتمويلات.

شروط قرض سلفة

أكثر ما يشغل بال الكثير من العملاء هو الشروط التي يطلبها البنك من أجل الحصول على تمويل شخصي من سلفة وهنا سوف نوضح أهم الشروط من أجل الحصول على التمويل الشخصي بسهولة تامة ومن تلك الشروط الأتي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة إلى القرض لديها الجنسية السعودية.

أن يكون عمر المتقدمين من الجنسين أعمارهم فوق 18 عامًا وأقل من 60 عامًا.

أهم شروط قرض سلفة هو التحاق المتقدم بعمل لا يقل مدة تعينه عن 3 شهور في القطاع العام و6 شهور إذا كان قطاع خاص.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لراتب الشخص الشهري 4000 ريال سعودي.

أولاً يجب الدخول على الصفحة الرئيسية لتسجيل الدخول.

يقوم المواطن بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

ثم يقوم بكتابة رقم الجوال الخاص به.

بعد ذلك يكتب البريد الالكتروني وكلمة المرور.

ويضغط على زر استكمال التسجيل.

يقوم المواطن بإدخال المعلومات والبيانات التي يطلبها الموقع.

طريقة التسجيل لطلب تمويل سلفة