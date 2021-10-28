اشتراطات الحج والعمرة الجديدة بالسعودية 2022

اشتراطات الحج والعمرة الجديدة، بعدما سمحت الحكومة السعودية بعودة الحياة الطبيعية في السعودية خطوة بخطوة بالتدريج أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن قرب موعد فتح باب قبول رحلات الحج والعمرة واستقبال المعتمرين خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن قد أوضح مستشار اللجنة الوطنية التابعة للحج والعمرة سعد القرشي أنه من أجل السماح بقبول المعتمرين في رحلات العمرة يجب أن تتوافر بهم شروط العمرة الجديدة إلى السعودية تابعوا معنا لمعرفة الاشتراطات الجديدة للحج والعمرة.

عودة الحياة إلى السعودية تدريجيًا

لاحظنا منذ الأسبوع الماضي وأن السعودية قد أصدرت قراراتها بشأن عودة الحياة إلى السعودية وتم وقف التعامل بالإجراءات الاحترازية والقواعد التي تم وضعها على مدار العام الماضي بأكمله بشأن الوقاية من فيروس كورونا، وشمل ذلك أيضًا الصلاة في المسجد الحرام حيث بدء في استقبال أعداد كبيرة من المصلين الوافدين الذين اشتاقوا للصلاة الجماعية في المسجد الحرام.

وضمن القرارات صارت الساحة تستقبل كامل طاقتها الاستيعابية كما كانت من قبل، ولكن بالتأكيد هناك تدريج في كل شيء حيث يسمح بالصلاة بكامل العدد ولكن مع وجود بعض الاحترازات البسيطة مثل أخذ لقاح فيروس كورونا وارتداء الكمامة ولكن لا يوجد تباعد اجتماعي.

وفي ذلك قد وفرت رئاسة الشئون العامة للمسجد الحرام حوالي 200 موظف من أجل مراقبة البوابات 780 موظف من أجل عمليات التفويج وما يقرب من 500 موظف تابع للكادر الأمني المدني، وكل هذا لكي يتم تطبيق قواعد السلامة وتنفيذ خطط الطوارئ عند الحاجة إليها.

شروط أداء العمرة الجديدة من وزارة الحج والعمرة

وقد ذكرت الأخبار الرسمية أنه من أجل السماح بقبول المعتمرين يجب أن يجري المسافر فحص بي سي آر لفيروس كورونا قبل سفره وقبل عودته إلى موطنه، كما وتوضح أن أسعار رحلات العمرة ستزيد بالتأكيد بسبب قرار اكتفاء الغرفة على فردين فقط من المعتمرين لهذا سترتفع الأسعار، وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن المنصات التي تعمل على رحلات العمرة ما هي إلا منصات تابعة للقطاع الخاص، وسيكون التقديم لكافة المسافرين بشكل إلكتروني من منصة مقام.