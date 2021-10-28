خلفا لكومان.. بارخوان مدربا مؤقتا لبرشلونة

قرر نادي برشلونة الإسباني، الخميس، تعيين سيرخي بارخوان مدربا مؤقتا للفريق خلفا لرونالد كومان المقال من منصبه.
وأوضح النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه، أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا سيقدم بارخوان للاعبي الفريق في مقر التدريبات، الخميس.
وحتى تعيينه عمل بارخوان مدربا لفريق الرديف (الفريق الثاني) في النادي الكتالوني.
وأعلن نادي برشلونة، مساء الأربعاء، إقالة كومان من منصبه، بعد الخسارة صفر-1 أمام رايو فايكانو.
ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، متأخرا بـ6 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر الذي انتصر على الفريق الكتالوني 2-1 في "كامب نو"، الأحد.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رئيس برشلونة اختار تشافي هيرنانديز لخلافة رونالد كومان في تدريب الفريق.
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