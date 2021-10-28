جونسون: نريد الحوار مع فرنسا لكن سنرد على أى خطوات بشأن الصيد

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون: "نريد الحوار مع فرنسا لكن سنرد بشكل متناسب على أى خطوات منها بشأن الصيد". وكانت السلطات الفرنسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الخميس، احتجاز زورق صيد بريطانى ومصادرة المنتجات الموجودة عليه واتخاذ إجراءات قانونية ضد القبطان.

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