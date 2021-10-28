في الفترة الأخيرة أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن آلية تحقق المستفيد المشترك من أحقيته لكي يتم الحصول على مستحقات الدعم المادي التعطيل عن العمل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني شروط الحصول على الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات، حيث أن سوف يتم عرض مدة الاشتراك في نظام ساند للعاطلين عن العمل،

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. ألا يكون المستفيد مفصولاََ من العمل بسبب راجع إليه. يجب على المستفيد أن لا يكون له أي دخل من عمل أو نشاط خاص به. ألا يكون المشترك ترك العمل بمحض إرادته. يجب على المستفيد أن يكون قادر على العمل. ألا يكون في بلغ من العمر 60 عاماً.

يمكن للمستفيد من نظام ساند في حالة التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لنظام ساند مدة لا تقل عن 12 شهراً، وهذا خلال 36 شهراً، التي تسبق المطالبة الأولى، وهذا بناءاً على تعليمات التأمينات الاجتماعية. يجب على المستفيد في حالة التعويض للمرة الثانية هذا إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهراً وهذا خلال الـ 36 شهراََ، التي تسبق المطالبة الثانية، وهذا وفقاََ للتأمينات الاجتماعية بالمملكة. يستحق المستفيد في حالة التعويض للمرة الثالثة، وهذا إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لنظام ساند للعاطلين عن العمل، مدة لا تقل عن 24 شهراً، وهذا خلال ال 36 شهراً، وهذا ما سبق المطالبة الثالثة، وفقًا للتأمينات الاجتماعية. على المستفيد أن يستحق في المرات اللاحقة وهذا إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لنظام ساند بمدة لا تقل عن 36 شهراََ، وهذا في خلال المدة 48 شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة، وبناءً على التأمينات الاجتماعية.

شروط الحصول على الدعم المادي من نظام ساند :مدة الاشتراك في نظام ساند :

التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أوضحت من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية عن الشروط الأساسية الواجب توافرها للحصول على الدعم المادي، حيث أن يقوم بتوفير مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المادي المخصص، حيث أن يكون التسجيل في الوزارة، على أن يكون تقديم الطلب من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذا خلال الـ 90 يوماً من تاريخ ترك العمل وهذا يعد أمر ضروري بناءاً على الشروط المطلوبة للحصول على دعم ساند