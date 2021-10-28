قرض شخصي للعاطلين عن العمل تمويل بدون وظيفة وفترة سداد ميسرة

يقدم بنك التسليف بنك التنمية الاجتماعية السعودي قرض شخصي للعاطلين عن العمل والذين لا يمتلكون دخل ثابت، حيث يعاني الكثير من عدم توافر وظيفة أو عمل لديهم لذلك يقدم بنك التسليف قرض نفاذ من أجل مساعدة المواطنين على تيسير حياتهم المالية وتحسين مستوى المعيشة للأسرة من خلال تلك القروض التي تتفق مع الشريعة الإسلامية وسوف نتعرف في السطور القادمة عن أهم شروط قرض نفاذ للعاطلين والشباب وطريقة التقديم على قرض شخصي من بنك التسليف.قرض شخصي للعاطلين
يعد قرض نفاذ العمل الحر من القروض التي يقدمها بنك التسليف للمواطنين بهدف مساعدة الأشخاص الذين لا يمتلكون عمل وعاطلين عن العمل والذين لا يستطيعون الحصول على وظيفة، كذلك يقدم بنك التنمية الاجتماعية هذا القرض لفئة من الأشخاص الغير مخدومين من البنوك التجارية، وهنا يقوم البنك بإمداد الأشخاص بوثيقة العمل الحر وأيضًا حساب بنكي للعمل الحر ويمكن أيضًا الحصول على القرض للاشخاص الذين يعملون بالقطاع العام والقطاع الخاص من ذوي الدخل المحدود.قرض نفاذ للعمل الحر
- يتم تقديم قرض نفاذ على شكلين مختلفين.
- حيث يتم الحصول على تمويل نقدي وهذا التمويل يقدمه بنك التسليف للمواطنين ولكن لا يزيد عن 60 ألف ريال سعودي.
- وأيضًا التمويل العيني ولا تزيد قيمة التمويل العيني عن 150 ألف ريال سعودي والتمويل العيني أي تمويل سيارة للأشخاص من أجل العمل في مجال النقل.
- أن يكون المتقدم للقرض سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض 18 عامًا إذا كان يريد قرض نقدي.
- إذا كان المواطن يريد قرض عيني فيجب أن يكون عمره 21 عامًا.
- يجب ان لا يزيد عمر المتقدم إلى قرض نفاذ العيني أو النقدي عن 60 عامًا.
- إذا كان المتقدم لديه وظيفه في القطاع العام أو الخاص يجب أن لا يتجاوز راتبه الشهري 14 ألف ريال سعودي.
- كما يجب أن يكون المتقد ليس عليه قروض أخرى لبنك التنمية.
- يجب ان لا تتجاوز مدة التمويل والسداد الخاصة بالقرض عن 5 أعوام.
- يجب على المتقدم للقرض العيني أن يقدم الرخصة الخاصة به لتوجه المركبات.
الوسوم
يقدم بنك التسليف بنك التنمية الاجتماعية السعودي قرض شخصي للعاطلين عن العمل والذين لا يمتلكون دخل ثابت، حيث يعاني الكثير من عدم توافر وظيفة أو عمل لديهم لذلك يقدم بنك التسليف قرض نفاذ من أجل مساعدة المواطنين على تيسير حياتهم المالية وتحسين مستوى المعيشة للأسرة من خلال تلك القروض التي تتفق مع الشريعة الإسلامية وسوف نتعرف في السطور القادمة عن أهم شروط قرض نفاذ للعاطلين والشباب وطريقة التقديم على قرض شخصي من بنك التسليف.قرض شخصي للعاطلين
يعد قرض نفاذ العمل الحر من القروض التي يقدمها بنك التسليف للمواطنين بهدف مساعدة الأشخاص الذين لا يمتلكون عمل وعاطلين عن العمل والذين لا يستطيعون الحصول على وظيفة، كذلك يقدم بنك التنمية الاجتماعية هذا القرض لفئة من الأشخاص الغير مخدومين من البنوك التجارية، وهنا يقوم البنك بإمداد الأشخاص بوثيقة العمل الحر وأيضًا حساب بنكي للعمل الحر ويمكن أيضًا الحصول على القرض للاشخاص الذين يعملون بالقطاع العام والقطاع الخاص من ذوي الدخل المحدود.قرض نفاذ للعمل الحر
- يتم تقديم قرض نفاذ على شكلين مختلفين.
- حيث يتم الحصول على تمويل نقدي وهذا التمويل يقدمه بنك التسليف للمواطنين ولكن لا يزيد عن 60 ألف ريال سعودي.
- وأيضًا التمويل العيني ولا تزيد قيمة التمويل العيني عن 150 ألف ريال سعودي والتمويل العيني أي تمويل سيارة للأشخاص من أجل العمل في مجال النقل.
- أن يكون المتقدم للقرض سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض 18 عامًا إذا كان يريد قرض نقدي.
- إذا كان المواطن يريد قرض عيني فيجب أن يكون عمره 21 عامًا.
- يجب ان لا يزيد عمر المتقدم إلى قرض نفاذ العيني أو النقدي عن 60 عامًا.
- إذا كان المتقدم لديه وظيفه في القطاع العام أو الخاص يجب أن لا يتجاوز راتبه الشهري 14 ألف ريال سعودي.
- كما يجب أن يكون المتقد ليس عليه قروض أخرى لبنك التنمية.
- يجب ان لا تتجاوز مدة التمويل والسداد الخاصة بالقرض عن 5 أعوام.
- يجب على المتقدم للقرض العيني أن يقدم الرخصة الخاصة به لتوجه المركبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض شخصي للعاطلين عن العمل تمويل بدون وظيفة وفترة سداد ميسرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.